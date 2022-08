Datadog Database Monitoring ondersteunt vanaf nu alle SQL Server- en Azure-databasediensten van Microsoft.

Datadog Database Monitoring helpt bij het oplossen van trage queries, bottlenecks en onjuiste indexes in databases. Microsoft en Datadog werkten onlangs samen om SQL Server- en Azure-databasediensten in Datadog Database Monitoring te ondersteunen. Gezamenlijke klanten hebben vanaf nu een snelle manier om databases met Datadog te monitoren.

SQL Server en Azure

Microsoft Azure levert meerdere managed databasediensten. De techgigant neemt de cybersecurity, het onderhoud en de updates van databases voor rekening. Daarnaast ontwikkelt Microsoft een van de populairste databasemanagementsystemen ter wereld, SQL Server.

Datadog Database Monitoring maakt het mogelijk om de databases van meerdere omgevingen op een centrale locatie te monitoren. Het maakt in de regel niet uit waar de database draait. Een database die door Microsoft in de cloud wordt beheerd is vanuit hetzelfde dashboard te monitoren als de database van een on-premises server.

Datadog monitort beter dan Microsoft

De oplossing is interessant voor organisaties met een diverse infrastructuur. Daarnaast biedt Datadog diep inzicht in de prestaties van databases. Wil je te weten komen waar bottlenecks ontstaan, dan heeft de oplossing een antwoord.

Sommige inzichten zijn waardevoller dan de statistieken van databasedienstverleners als Microsoft. Vandaar is Datadog evengoed geschikt als monitoringtool voor de databases van een enkele locatie of dienstverlener.

“We lanceerden Database Monitoring vorig jaar omdat we onze klanten wilden helpen bij het verlagen van databasekosten en het oplossen van inefficiënties”, deelde Omri Sass, group product manager of application performance monitoring bij Datadog.

“Door ondersteuning voor SQL Server- en Azure-databaseservices toe te voegen, zijn Microsoft-gebruikers beter in staat om databaseverbeteringen te ontdekken en implementeren.”

