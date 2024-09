Quadero en Dynatrace helpen gezamenlijke klanten bij grote uitdagingen

Eén van de grootste uitdagingen voor bedrijven in alle sectoren is het inzichtelijk maken van, en sturen op bedrijfsprocessen, het applicatielandschap en bijbehorende technische componenten.

Dat komt vooral door de complexiteit van de infrastructuur en de snelheid van verandering. Dit maakt bedrijven afhankelijker van data en automatisering voor het realiseren van bedrijfsdoelstellingen.

Grip en controle

Quadero en Dynatrace gaan een samenwerking aan waardoor gezamenlijke klanten meer grip en controle krijgen op hun processen. Dankzij deze samenwerking kunnen klanten processen, applicaties en bijbehorende infrastructuur als samenhangend geheel inzichtelijk krijgen, verbanden ontdekken en visualiseren, het geheel beschermen en proactief onderhouden.

De samenwerking helpt ondernemingen ook bij het voldoen aan wet- en regelgeving. Klanten kunnen nu processen en data aan elkaar koppelen. Dat zorgt voor technologische inzichten, waarbij onderlinge verbanden geanalyseerd en gevisualiseerd worden door de oplossing van Dynatrace. Quadero vertaalt deze technologische inzichten vervolgens naar bedrijfsinzichten.

Waarde uit technologie halen

Het antwoord op veel uitdagingen is vaak het aanschaffen van meer technologie. Quadero helpt bedrijven om de waarde juist uit de al aanwezige technologie te halen. Het Dynatrace-platform biedt klanten nauwkeurig inzicht in de prestaties van applicaties, (micro)services en infrastructuur. De oplossing helpt gezamenlijke klanten om inzichten uit het Dynatrace-platform optimaal te benutten door deze in context te plaatsen. Het maakt daarbij gebruik van data uit infracomponenten zoals servers, firewalls, switches en (edge)locaties zoals datacenters.

Ook ondersteunt Dynatrace beheerprocessen, bijvoorbeeld door geautomatiseerd de configuratie-database (CMDB) te vullen in ServiceNow, Topdesk of andere servicemanagement-applicaties. Zo helpen Dynatrace en Quadero klanten bij het creëren van inzicht in hun digitale landschap en maken zij het mogelijk om te kunnen sturen op de bijdrage aan het bedrijfsresultaat.

Integratie met cloud providers

Dankzij integraties met alle grote cloud providers, waaronder Microsoft Azure, Google Cloud Platform en AWS, evenals de nieuwste cloud-native technologieën en architecturen, waaronder Red Hat OpenShift, ServiceNow en Kubernetes, is het Dynatrace-platform speciaal gebouwd voor de huidige dynamische hybride multi-cloudomgevingen. De diensten van Quadero zijn daarop een goede aanvulling vanwege het geboden inzicht in de bedrijfsprocessen.