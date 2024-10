Real-time stream processing met Flink nu binnen handbereik

Het Powered By Ververica-programma van het bedrijf achter het Apache Flink-framework biedt technologiepartners nu toegang tot de VERA-engine. Deze engine van Ververica is ontwikkeld om stream processing te optimaliseren

Hierdoor kunnen techpartners de real-time stream processing-opties beter inzetten binnen hun producten. Bij de lancering van het programma is er direct een eerste partij die ervan gebruikmaakt: StreamNative. Dit bedrijf biedt een messaging- en event-streamingplatform voor het bouwen van een applicatie- en data-infrastructuur voor real-time en historische events. Achter de schermen is het StreamNative-platform sterk afhankelijk van Ursa, een data-streaming engine die compatibel is met het Kafka-protocol.

De samenwerking zorgt ervoor dat Flinks stream processing-mogelijkheden integreren met de Ursa-engine. “Door onze samenwerking met Ververica vereenvoudigen we de implementatie van streamverwerking met twee krachtige engines – StreamNative’s Ursa en Ververica’s VERA, waardoor het toegankelijker, betaalbaarder en betrouwbaarder wordt voor organisaties van alle groottes”, aldus StreamNative-CEO Sijie Guo.

Onverwachte kosten en prestatieproblemen aanpakken

StreamNative biedt als eerste techleverancier gebruikers de optie om de kracht van Apache Flink en de VERA-engine in hun workflows te benutten. Hoewel StreamNative de primeur heeft, is het de bedoeling dat meer partijen het Powered By Ververica-programma omarmen om gebruikers te helpen meer waarde uit hun data te halen.

De twee partijen willen tevens aantonen dat hun samenwerking uitdagingen aanpakt rond het deployen van stream processing-oplossingen in de cloud. Ze zien, aldus Ververica, dat organisaties te maken hebben met zorgen over de totale kosten en de onvoorspelbaarheid van systemen. Met een volledig beheerde, geïntegreerde oplossing moeten onverwachte kosten en prestatieproblemen tot het verleden behoren.

