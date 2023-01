Confluent maakt de overname van Immerok bekend. De Duitse startup levert een platform voor de ontwikkeling van stream processing-applicaties.

De financiële details van de overname zijn niet bekendgemaakt. Immerok heeft in het verleden 17 miljoen dollar opgehaald (ongeveer 16 miljoen euro). Stream processing-applicaties analyseren gegevens in real time. Traditionele applicaties hebben seconden, minuten of dagen nodig.

Stream processing-applicaties verzamelen gegevens zodra ze worden gegenereerd. Hiervoor gebruiken veel organisaties open-source tool Apache Kafka. Confluent, gevestigd in Verenigde Staten, ontwikkelt de populairste commerciële distributie van Kafka.

Immerok

Zodra een stream processing-applicatie informatie verzamelt moeten de gegevens vrijwel onmiddellijk worden verwerkt om vertragingen van real-time analytics workflows te voorkomen. Verwerking vindt meestal binnen een paar fracties van een seconde plaats. Het platform van Immerok maakt het makkelijker om applicaties uit te rusten met functionaliteit voor real-time analyses.

Het platform is gebaseerd op Apache Flink, een open-source stream processing framework. Flink wordt gebruikt door Apple, Goldman Sachs en verschillende andere grote spelers. Sommige organisaties gebruiken het framework om triljoenen datapunten per dag te verwerken.

Het platform van Immerok breidt de open-source versie van Flink uit met functies die het makkelijker maken om de software in de cloud te draaien. De startup verleent het platform als managed service. Volgens Immerok automatiseert de dienst alledaagse onderhoudstaken, waaronder het toevoegen en verwijderen van infrastructuurbronnen naarmate de eisen van gebruikers veranderen.

Confluent

Na de overname van Immerok is Confluent van plan om een eigen managed Flink service te introduceren. De dienst, later dit jaar verwacht, moet klanten in staat stellen om gegevens in real-time te verzamelen en te verwerken met behulp van de Kafka-distributie van Confluent.