Communicatiestijl Claude nu aan te passen

De nieuwe styles-functie maakt van Claude een AI-assistent die mogelijk beter aansluit bij de gewenste zakelijke communicatiestijl.

Dankzij styles kunnen bedrijven instellen hoe Claude reageert op queries. Hiervoor biedt de chatbot drie extra communicatiestijlen naast de reeds bestaande standaardreacties. De eerste, Formal, levert een heldere en gepolijste reactie op een vraag. Met Concise is er daarnaast een optie voor korte en directere reacties. Tot slot is er Explanatory, waarbij de AI-assistent een uitleggende toon aanslaat en aanvullende details geeft.

Communicatie op maat

Het instellen van een van deze opties is mogelijk via het instellingenmenu. Daar vind je de optie ‘What preferences should Claude consider in responses?’. Hier kun je extra voorkeuren omschrijven, zoals benaderingen en methodes, veelgebruikte termen en concepten, typische scenario’s en algemene communicatievoorkeuren. Deze voorkeuren worden toegepast op je conversaties met Claude, maar kunnen ook snel weer worden uitgeschakeld.

Mocht een van de standaard beschikbare stijlen niet voldoen, dan kun je kiezen voor een op maat gemaakte spreekwijze. Dit doe je door een contentvoorbeeld met Claude te delen, waarna het model de communicatiestijl vaststelt. Op basis van deze input probeert de chatbot de stijl zo nauwkeurig mogelijk over te nemen.

De nieuwe aanpassingsopties zijn beschikbaar voor iedere gebruiker. Het is nu echter nog niet mogelijk om een op maat gemaakte stijl met een heel team te delen. Dit zou op termijn een waardevolle toevoeging kunnen zijn om Claude zakelijk verder te optimaliseren, zeker nu andere AI-assistenten steeds meer aanpassingsmogelijkheden bieden.

