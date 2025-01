Google eist gebruik JavaScript voor Google SearchÂ Â 

Google kondigt aan dat gebruikers JavaScript moeten inschakelen om Google Search te gebruiken.

In een e-mail aan TechCrunch verklaarde een woordvoerder van het bedrijf dat deze verandering is bedoeld om Google Search beter te beschermen tegen kwaadwillende activiteiten. Denk daarbij aan bots en spam. En tevens om de algemene zoekervaring voor gebruikers te verbeteren. De woordvoerder merkte op dat zonder JavaScript veel functies van Google Search niet goed werken. En dat de kwaliteit van zoekresultaten vaak verslechtert.

Veel grote websites maken gebruik van JavaScript. Volgens een GitHub-enquête uit 2020 gebruikt 95% van de websites op internet de taal in enige vorm. Maar zoals gebruikers op sociale media aangeven, kan Google’s beslissing om JavaScript te verplichten voor obstakels zorgen voor mensen die afhankelijk zijn van toegankelijkheidstools, die moeite kunnen hebben met bepaalde JavaScript-implementaties.

JavaScript is ook gevoelig voor beveiligingsproblemen. Uit een jaarlijkse beveiligingsenquête van techbedrijf Datadog in 2024 bleek dat ongeveer 70% van de JavaScript-diensten kwetsbaar is voor een of meer kritieke of hoog-risico kwetsbaarheden die door een externe softwarebibliotheek worden geïntroduceerd.

Meerderheid gebruikt JavaScript al

De woordvoerder van Google vertelde TechCrunch dat gemiddeld minder dan 0,1% van de zoekopdrachten op Google wordt uitgevoerd door mensen die JavaScript uitschakelen. Dit lijkt misschien weinig, maar op de schaal van Google is dat een aanzienlijk aantal. Google verwerkt ongeveer 8,5 miljard zoekopdrachten per dag, wat betekent dat miljoenen mensen Google gebruiken zonder JavaScript.

Een van Google’s mogelijke motivaties is het belemmeren van externe tools die inzichten geven in trends en verkeer van Google Search. Volgens een bericht op Search Engine Roundtable ondervonden diverse rank-checking tools — die aangeven hoe websites presteren in zoekmachines — problemen met Google Zoeken rond de tijd dat de JavaScript-vereiste werd ingevoerd.

De woordvoerder van Google weigerde commentaar te geven op de berichtgeving van Search Engine Roundtable.