Slechte datakwaliteit kost Nederlands bedrijfsleven 20 miljard

Slechte datakwaliteit kost Nederlandse bedrijven jaarlijks maar liefst 20,03 miljard euro. Werknemers besteden wekelijks ruim een uur aan zoeken naar de juiste informatie, wat neerkomt op een verlies van 42,6 uur per werknemer per jaar.

Dat blijkt uit onderzoek van Snowflake. Slechts 30 procent van de Nederlandse werknemers heeft veel vertrouwen in de kwaliteit van de data waarmee zij werken. Meer dan de helft (59 procent) moet regelmatig de juistheid controleren, wat leidt tot inefficiënties en verlies van vertrouwen.

Bijna de helft van de werknemers (48 procent) is wekelijks tijd kwijt aan het corrigeren van data, waarvan 14 procent dit zelfs dagelijks doet. Gemiddeld gaat hierdoor 37,8 uur per werknemer per jaar verloren. Deze correctietijd voegt nog eens 9,43 miljard euro toe aan de kostenpost.

Zoektocht naar juiste informatie vreet tijd

Nederlandse werknemers spenderen gemiddeld 54 minuten per week aan het vinden van de juiste data. Dit komt neer op ruim een werkweek per jaar, wat de economie naar schatting 10,6 miljard euro kost.

Bijna vier op de vijf Nederlandse werknemers worstelt wekelijks met het lokaliseren van benodigde informatie. Dit tijdverlies belemmert niet alleen dagelijkse werkzaamheden, maar ook datagedreven besluitvorming en projectoplevering. In België ligt het tijdverlies nog hoger, met gemiddeld 64,8 minuten per week.

AI-tijdperk vraagt om fundament

“Dit onderzoek onderstreept dat inefficiënte datastrategieën en slechte datakwaliteit Nederlandse organisaties jaarlijks miljarden aan productiviteit kosten,” stelt Martin Frederik, Country Manager BeNeLux bij Snowflake.

Volgens Frederik is het cruciaal dat organisaties beginnen met een solide datafundament. Niet alleen om de juistheid van data te waarborgen, maar ook om ervoor te zorgen dat data eenvoudig en veilig toegankelijk is. Teams kunnen zich dan concentreren op innovatie, groei en het leveren van echte bedrijfswaarde.

