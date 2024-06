Nederlandse Axelera AI versterkt positie met 64 miljoen euro voor AI-datacenters

De Nederlandse chipmaker Axelera AI heeft zichzelf financieel versterkt in een kapitaalronde. Het bedrijf wist 64 miljoen euro op te halen.

Axelera AI wil zich met nieuwe chips richten op de datacenter-industrie. Zoals de naam al aangeeft, moeten de chips specifiek ondersteunend zijn voor AI-toepassingen. Door de chips moet de inferentie versnellen, wat AI-toepassingen sneller maakt. Daarnaast wil het bedrijf met zijn aanbod nog uitdagingen rondom energie-consumptie, kost en schaalbaarheid aanpakken. Eerder bracht het bedrijf al een aanbod uit om AI-toepassingen lokaal te laten draaien.

Een kapitaalronde waarin 64 miljoen euro werd opgehaald, moet voldoende middelen bieden om de overstap naar de datacenter-industrie te maken. Onder andere het Nederlandse innovatiefonds Invest-NL nam deel aan de investeringsronde. Er werd ook één niet-Europese investeerder gestrikt: Samsung Catalyst Fund.

Opnemen tegen dominantie van Nvidia

In de datacenter-industrie heeft Axelera AI het op te nemen tegen Nvidia. Het bedrijf domineert de AI-markt, die de datacenter-industrie hard nodig heeft om de vaak zware AI-workloads snel te verwerken. Het heeft Nvidia zelfs reeds de titel opgeleverd van meest waardevolle bedrijf ter wereld. Het aanbod voor de datacenter-industrie loopt vandaag ook niet veel verder dan wat Nvidia te bieden heeft, Axelera AI wil het beperkte aanbod aanvullen.

Axelera AI heeft in ieder geval als voordeel dat het zich uitsluitend richt op productie voor AI. De meer recente interesse in die markt, heeft het bedrijf uit Eindhoven al flinke uitbreidingsmogelijkheden opgeleverd: “In minder dan drie jaar hebben we al 120 miljoen dollar opgehaald en ruim 180 werknemers aangeworven”, meldt CEO Fabrizia Del Maffeo aan De Tijd.

