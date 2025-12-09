Ataccama verzamelt data trust en geld van Snowflake Ventures

Snowflake Ventures neemt een strategisch belang in Ataccama, dat mikt op het verbeteren van vertrouwen in data binnen bedrijven. De investering volgt op een bestaande partnership en moet organisaties helpen om betrouwbare, compliant data te leveren voor AI-toepassingen en met Snowflake.

Ataccama is een bedrijf dat zich richt op wat het ‘agentic data trust’ noemt. Met de nieuwe deal moet het samen met Snowflake beter technisch integreren en kwaliteitscontrole in dergelijke omgevingen eenvoudiger maken.

Ataccama met Snowflake

De uitleg rondom de deal draait vanzelfsprekend om waar data bovenal relevanter voor is geworden: AI. Ataccama ziet de kans schoon om het “operationele vereiste” van data trust voor zijn rekening te nemen. Rijkere ’trust signals’ in Snowflake Cortex AI-workflows zijn er een voorbeeld van. Ataccama breidt daarnaast de mogelijkheden van Snowflake Horizon Catalog uit, bijvoorbeeld op het gebied van data health monitoring.

Ataccama richt zich ook op datakwaliteit binnen de ‘medallion’-architectuur die Snowflake ondersteunt. Deze architectuur werkt met lagen die passen bij de naamgeving: Bronze (ruwe data), Silver (verrijkte data) en Gold (productie-klare data). Ataccama valideert data bij inname, verbetert deze tijdens transformatie en certificeert deze voordat het AI- en analytics-workloads aandrijft.

Medallion-architectuur en preventie

De AI-gedreven data lineage van Ataccama speelt een belangrijke rol om het overzicht bij databeheer te bewaken. Het platform toont in begrijpelijke taal hoe data door systemen beweegt en transformeert, zonder dat gebruikers SQL hoeven te kennen.

CEO Mike McKee stelt dat AI alleen waarde levert als de onderliggende data te vertrouwen is. “Snowflake ziet dit dagelijks bij hun klanten. Hun investering onderstreept hoe essentieel accurate en verklaarbare data is geworden voor AI in productie,” aldus McKee. “Met ons Agentic data trust-platform kunnen organisaties overstappen van handmatige controle naar geautomatiseerde betrouwbaarheid.”

Het bedrijf heeft eerder 150 miljoen dollar opgehaald van Bain Capital Tech Opportunities en telt ongeveer 500 medewerkers wereldwijd. Fortune 500-organisaties besteden gemiddeld meer dan 500.000 dollar per jaar aan het platform, aldus Ataccama.

Harsha Kapre, Head of Snowflake Ventures, vult aan: “Snowflake-klanten werken met grotere datavolumes en complexere ecosystemen. Dat maakt accurate, verklaarbare en goed beheerde data essentieel voor AI-toepassingen. Ataccama stelt bedrijven in staat om kwaliteit te automatiseren, context toe te voegen en problemen op te lossen voordat ze downstream-workloads bereiken.”

