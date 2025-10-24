Anthropic breidt geheugen Claude uit voor betaalde gebruikers

Anthropic maakt de memory-functie in Claude nu beschikbaar voor alle Pro- en Max-gebruikers. De functie onthoudt projecten en voorkeuren, waardoor je niet telkens dezelfde context hoeft uit te leggen. Ook introduceert Anthropic een incognitomodus.

De uitrol betekent dat Claude context kan bewaren tussen sessies door. De memory-functie was eerst alleen beschikbaar voor Team- en Enterprise-gebruikers sinds de aankondiging begin september. Nu hebben alle betaalde gebruikers toegang.

Projectspecifiek geheugen

Elk project krijgt een eigen geheugen. Daarmee blijven gesprekken over bijvoorbeeld een productlancering gescheiden van klantwerk. Het systeem verzamelt relevante informatie uit interacties en slaat die op voor later gebruik.

Gebruikers krijgen een overzicht van alle opgeslagen herinneringen op één plek. Deze kunnen worden bekeken en aangepast. Het is een optionele instelling waar je volledige controle over hebt.

Volgens Anthropic is uitgebreid veiligheidstesten uitgevoerd op de memory-functie. Het bedrijf onderzocht of het geheugen schadelijke gesprekspatronen zou kunnen versterken, zou leiden tot te veel aanpassing of zou helpen bij het omzeilen van beveiligingen.

Incognitomodus voor privégesprekken

Naast memory introduceert Anthropic een incognitomodus. In deze modus worden chats niet opgeslagen in het geheugen of de gespreksgeschiedenis. Dat is handig voor gevoelige onderwerpen of tijdelijke taken.

De incognitomodus lijkt op vergelijkbare functies in browsers. Je kunt ermee schakelen wanneer je geen sporen wilt achterlaten in je Claude-account. Het biedt flexibiliteit voor verschillende gebruikssituaties.

