Snowflake koopt Select Star voor bredere data-context

Snowflake heeft een overeenkomst gesloten om Select Star over te nemen. De technolgie van deze partij moet Snowflake Horizon Catalog uitbreiden met integraties voor databases, BI-tools en data-pipelines. Dit vergroot de context voor AI-agents zoals Snowflake Intelligence.

De volledige context van data-assets ligt vaak verspreid over upstream- en downstream-systemen. Deze fragmentatie bemoeilijkt het vinden van de juiste data en het begrijpen van de volledige context. In het AI-tijdperk vormt deze beperkte context een probleem voor zowel mensen als agents.

Snowflake Horizon Catalog biedt uniforme context en governance voor AI over alle data. Tijdens Snowflake Summit 2025 kondigde het bedrijf aan dat mogelijkheden zoals zoeken en lineage worden uitgebreid naar data en AI-assets buiten Snowflake.

De overname van Select Star speelt daar verder op in. Select Star heeft koppelingen met databasesystemen als PostgreSQL en MySQL, business intelligence-tools als Tableau en Power BI, en data pipeline-tools als dbt en Airflow. Deze integraties helpen Horizon Catalog een breder beeld te krijgen van de volledige data-estate van een organisatie. Die bredere context stelt agentic AI-oplossingen in staat om data en inzichten diepgaander te begrijpen.

Metadata-platform sinds 2020

Select Star werd in 2020 opgericht door CEO Shinji Kim. Het metadata-platform integreert diverse databronnen in een uniform model dat data lineage, impact analyse en data discovery op schaal mogelijk maakt. De technologie brengt helderheid in complexe omgevingen en levert vertrouwde context voor AI, analytics en effectieve data governance.

Het volledige Select Star-team, inclusief Kim, gaat bij Snowflake aan de slag. Zij spelen een belangrijke rol in de volgende fase van innovatie bij Horizon Catalog. Snowflake zegt verheugd te zijn met de expertise die het team meebrengt om organisaties te helpen hun volledige potentieel te realiseren met data en AI.

De overname sluit aan bij recente productinnovaties als Cortex AISQL en uitbreidingen aan Snowflake Intelligence. Financiële details zijn niet bekendgemaakt.