Claude Sonnet 4.6 beschikbaar: sterker in coderen, reasoning en agentic

Het nieuwste Anthropic-model brengt verbeteringen op het gebied van coderen, computergebruik, lange-context reasoning en agent planning. Minder dan twee weken geleden kwam het bedrijf nog met Claude Opus 4.6.

Claude Sonnet 4.6 is vanaf nu de standaard op de Free- en Pro-plannen van claude.ai en Claude Cowork. Voor ontwikkelaars blijft de prijs 3 dollar per miljoen input-tokens en 15 dollar per miljoen output-tokens. Anthropic claimt dat gebruikers het nieuwe model duidelijk verkiezen boven zijn voorganger.

In Claude Code, de ontwikkelomgeving van Anthropic, gaven early adopters Sonnet 4.6 ongeveer 70 procent van de tijd de voorkeur boven Sonnet 4.5. Zij meldden dat het model effectiever context leest voordat het code wijzigt en dat het gedeelde logica consolideert in plaats van dupliceert. Zelfs vergeleken met Opus 4.5, het frontier-model uit november 2025, kozen gebruikers in 59 procent van de gevallen voor Sonnet 4.6.

Grote sprong in computergebruik

In oktober 2024 kwam Anthropic als eerste met een general-purpose computer-using model (computer use/computergebruik), een type AI dat met de user interface van een computer omgaat zoals een mens dat doet. Hierdoor snapt de AI het scherm en kan die taken uitvoeren voor de gebruiker.

De vorderingen zijn sinds eind 2024 aanzienlijk. Op OSWorld, de standaard benchmark voor AI-computergebruik, scoren Sonnet-modellen steeds hoger. Deze benchmark test honderden taken in echte software zoals Chrome, LibreOffice en VS Code op een gesimuleerde computer.

Gebruikers zien nu menselijk niveau bij taken als het navigeren door complexe spreadsheets of het invullen van webformulieren over meerdere browsertabbladen. Toch blijft het model achter bij de meest bekwame mensen. Maar de vooruitgang is opmerkelijk genoeg om computergebruik bruikbaar te maken voor een reeks werktaken.

Computergebruik brengt wel risico’s met zich mee. Kwaadwillenden kunnen proberen het model te kapen door instructies op websites te verbergen, zogenaamde prompt injection-aanvallen. Anthropics veiligheidsevaluaties tonen dat Sonnet 4.6 een grote verbetering is vergeleken met Sonnet 4.5 en vergelijkbaar presteert met Opus 4.6 in weerstand tegen prompt injections.

Contextvenster van 1 miljoen tokens

Het contextvenster van 1 miljoen tokens is groot genoeg voor volledige codebases, langdurige contracten of tientallen onderzoekspapers in één verzoek. Belangrijker nog, Sonnet 4.6 redeneert effectief over al die context. Dit maakt het model beter in lange-termijnplanning.

Dat bleek duidelijk in de Vending-Bench Arena-evaluatie, die test hoe goed een model een gesimuleerd bedrijf over tijd kan runnen. Verschillende AI-modellen strijden daar om de grootste winsten. Sonnet 4.6 ontwikkelde een strategie waarbij het investeerde zwaar in capaciteit gedurende de eerste tien gesimuleerde maanden en draaide daarna scherp richting winstgevendheid in de eindsprint.

Klanten rapporteerden brede verbeteringen, waarbij frontend-code en financiële analyse opvielen. Ze omschreven visuele outputs als opvallend gepolijster, met betere layouts, animaties en ontwerpsensibiliteit dan eerdere modellen. Ook waren minder iteratierondes nodig om productie-ready resultaten te bereiken.

Op het Claude Developer Platform ondersteunt Sonnet 4.6 zowel adaptive thinking als extended thinking. Context compaction in bèta vat automatisch oudere context samen wanneer gesprekken limieten naderen, waardoor de effectieve contextlengte toeneemt.

Op de API schrijven en voeren Claude’s websearch- en fetch-tools nu automatisch code uit om zoekresultaten te filteren en verwerken. Zo blijft alleen relevante content in de context, wat zowel responsekwaliteit als token-efficiëntie verbetert. Daarnaast zijn code execution, memory, programmatic tool calling, tool search en tool use examples nu algemeen beschikbaar.

Voor Claude in Excel-gebruikers ondersteunt de add-in nu MCP-connectoren. Claude kan zo werken met tools als S&P Global, LSEG, Daloopa, PitchBook, Moody’s en FactSet. Gebruikers kunnen context van buiten hun spreadsheet ophalen zonder Excel te verlaten. MCP-connectoren die al zijn ingesteld in Claude.ai, werken automatisch in Excel. Deze functionaliteit is beschikbaar op Pro-, Max-, Team- en Enterprise-plannen.

Claude Sonnet 4.6 is nu beschikbaar op alle Claude-plannen, Claude Cowork, Claude Code, de API en alle grote cloudplatformen. De gratis tier is geüpgraded naar Sonnet 4.6 als standaard en bevat nu bestandscreatie, connectoren, skills en compaction. Ontwikkelaars kunnen snel aan de slag via claude-sonnet-4-6 in de Claude API.