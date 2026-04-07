Golden Analytics lanceert: Gebruiker bepaalt hoeveel BI-werk AI doet

Golden Analytics gaat vandaag officieel van start. Het platform moet het analyticswerk fundamenteel herzien: minder mechanisch werk, meer ruimte voor menselijk inzicht. De Slider of Autonomy-feature laat de gebruiker zelf bepalen hoeveel AI doet.

Golden Analytics heeft vandaag zijn stealth-fase verlaten en presenteert een AI-native business intelligence platform. Het bedrijf haalt ook 7 miljoen dollar op in een seed-ronde, geleid door investeerders NEA en Madrona, met deelname van Breakers.

Achter Golden zit Francois Ajenstat, een veteraan in de analyticswereld met dertig jaar ervaring. Hij begon zijn carrière bij Cognos, leidde productteams bij Microsoft SQL Server en Office en was Chief Product Officer bij Tableau. Ook engineers die bij Snowflake, Apple, Atlan, Grammarly en Microsoft werkten zijn betrokken bij het nieuwe platform.

Slider of Autonomy

Met de Slider of Autonomy bepaalt de gebruiker zelf hoeveel de AI doet versus hoeveel hij zelf uitvoert. Volledig geautomatiseerde workflows voor datapreparatie en visualisatie zijn mogelijk, maar ook hands-on verkenning voor de ervaren analist. Van ruwe dataset tot gedeeld dashboard in twee klikken, belooft Golden.

Het AI-systeem van het platform interpreteert automatisch datasets, genereert passende visualisaties en zet ruwe data om in presentatie-klare output. Gebruikers kunnen via natuurlijke taal, directe manipulatie of volledige automatisering met de data werken. “Vraag het om een ​​suggestie en verfijn die zelf. Vraag het om de volledige analyse en beoordeling uit te voeren voordat er verder wordt gegaan. Jij hebt de touwtjes in handen. Er is geen ondoorzichtige constructie. De AI werkt mét jou, niet óver jou”, schetst Ajenstat.

“Analytics tools hebben decennialang van mensen gevraagd zich aan te passen aan software”, stelt Ajenstat. “We hebben Golden ontwikkeld om dat om te draaien. De software past zich aan jou aan, zodat jij je kunt concentreren op de inzichten in plaats van op de technische details.”

NEA wees op zijn eerdere investering in Tableau als context voor de stap naar Golden. Het platform is vandaag beschikbaar via een early access-programma.

