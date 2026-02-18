ThoughtSpot wil data AI-ready maken met Analyst Studio-update

Met een nieuwe versie van Analyst Studio hoopt ThoughtSpot bedrijfsdata via agents gereed te maken voor AI-projecten. Gegevens vanuit sterk verschillende bronnen kunnen worden samengebracht binnen een enkele workflow. Daarnaast belooft ThoughtSpot dat de cloudkosten beperkt blijven, ondanks de ambitieuze plannen.

Organisaties die AI-agents en zoekfunctionaliteit in natuurlijke taal willen uitrollen, stuiten vaak op een bottleneck. Data moet accuraat, veilig en snel te bereiken zijn voordat AI ermee aan de slag kan. Om dat te bewerkstelligen, moeten organisaties normaliter eerst hun databeheer in orde hebben. ThoughtSpot probeert deze ‘AI readiness gap’ te dichten door datamanagement, -preparatie en kostenbeheer te verenigen in één workflow.

De nieuwe Analyst Studio combineert verschillende benaderingen. Zo kunnen datateams kiezen voor live-verbindingen wanneer real-time data nodig is, of voor geoptimaliseerde snapshots via SpotCache voor specifieke vereisten. Waar rigide BI-tools een keuze forceren tussen alleen live of alleen extract-modellen, wil ThoughtSpot flexibiliteit bieden.

SpotCache voor kostenbeheer

SpotCache is een nieuwe caching-functionaliteit waarmee gebruikers data-snapshots kunnen maken die onbeperkt te bevragen zijn binnen ThoughtSpot, zonder de cloud data warehouse te raken. Dat geeft IT-beslissers meer controle over cloudconsumptie, terwijl gebruikers ThoughtSpot’s AI-analist Spotter en zoekfuncties in normale taal kunnen blijven gebruiken.

De spreadsheet-gebaseerde interface richt zich op analisten die in Excel werken. Gebruikers kunnen geavanceerde manipulaties uitvoeren zoals user cohorting en complexe formules, zoals ze gewend zijn. Dat overbrugt volgens ThoughtSpot de kloof tussen spreadsheet-flexibiliteit en de gewenste governance.

Agentic data prep en mashups

De agentic data prep-functie laat analisten in natuurlijke taal chatten om datasets te profileren, queries te genereren en complexe schema’s direct te troubleshooten. Tegelijkertijd blijft data op deze manier veilig, belooft ThoughtSpot.

Unified Data Mashup brengt daarnaast data uit verschillende bronnen samen. Datateams kunnen nu data vermengen uit cloud data warehouses, business-applicaties en flat files zoals Google Sheets en Microsoft Excel, direct binnen de native SQL IDE. Data-engineers kunnen hierdoor data uit elke bron modelleren en mengen met behoud van consistentie en integriteit.

ThoughtSpot richtte zich eerder al op reasoning-vaardigheden voor de Spotter-assistent. Later volgden gespecialiseerde BI-agents zoals SpotterViz, SpotterModel en SpotterCode voor verschillende rollen binnen de datastack. De nieuwe Analyst Studio-generatie breidt dit verder uit met meer geïntegreerde datavoorbereiding.

Beschikbaarheid

Analyst Studio, inclusief SpotCache en data mashups, is nu algemeen beschikbaar voor ThoughtSpot Analytics- en ThoughtSpot Embedded-klanten. Aanvullende geavanceerde mogelijkheden zoals de native spreadsheet-ervaring en de nieuwe data prep-agent worden later dit jaar via een gefaseerde early access uitgerold.