De Europese Commissie, de Europese Raad van Ministers en het Europees Parlement zijn het eens over de inhoud van de Digital Markets Act. Met de wet- en regelgeving wil de EU de machtspositie van big tech inperken, wat meer concurrentie mogelijk maakt.

De inhoudelijk vastgestelde Digital Markets Act omvat wetgeving die de monopolie van grote techbedrijven als Amazon, Google en Microsoft moet beperken. De wet- en regelgeving geldt onder meer voor messagingdiensten, online advertentieplatforms, app stores, e-commerce en de privacy van gebruikersdata.

De Digital Markets Act moet een gelijkwaardiger speelveld in het digitale domein mogelijk maken. Volgens de EU leidt dit dan weer tot meer concurrentie, innovatie en meer keuze voor consumenten en zakelijke eindgebruikers. Wanneer grote techbedrijven hier niet aan voldoen, riskeren zij een boete tot 20 procent van de wereldwijde omzet.

Belangrijke gevolgen

Belangrijke gevolgen van de Digital Markets Act gelden onder meer voor de beschikbare verschillende messaging apps. Dominante messagingplatforms als WhatsApp, Messenger en iMessage moeten door de Europese wet- en regelgeving straks binnen de EU meer interoperabiliteit bieden met kleinere messagingplatforms. Eindgebruikers moeten de kans krijgen ieder messagingplatform te gebruiken die zij willen, maar toch berichten kunnen ontvangen van de grotere dominante platforms. Hierdoor moet het gebruik van de kleinere platforms worden gestimuleerd.

Ook moeten consumenten en zakelijke eindgebruikers de kans krijgen te kunnen kiezen uit meerdere app stores voor hun OS in plaats van alleen de eigen Google Play of Apple App Store app stores van bijvoorbeeld Google en Apple. Daarnaast moet het mogelijk zijn alleen de analytics-diensten van één aanbieder te gebruiken. Andere bedrijven die dan toch, vaak persoonlijke data willen verzamelen, moeten bedrijven of consumenten hiervoor eerst toestemming vragen.

Op advertentiegebied stelt de Digital Markets Act onder meer dat iedereen die bij een platform advertenties inkoopt, bepaalde tools moet krijgen voor het aanpassen van het bereik van de advertenties. De grote techplatforms mogen voor deze advertenties niet eerst hun eigen producten laten ‘voorgaan’ boven die van hun advertentieklanten. Dit zijn vaak kleinere bedrijven.

Definitief besluitproces

Nu de verschillende EU-gremia tot een akkoord zijn gekomen over de inhoud van de Digital Services Act, ligt de weg open naar een definitieve besluitvorming. Hiervoor moeten nog wel het Europees Parlement en de Raad van Ministers ieder apart akkoord gaan. Een half jaar na deze akkoorden treedt de Digital Markets Act definitief in werking.

