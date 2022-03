Eurocommissaris Margrethe Vestager hoopt voor het einde van de maand op een akkoord op de Digital Markets Act (DMA). Het voorstel beperkt de marktvrijheid van big tech, waaronder Alphabet en Meta.

De Digital Markets Act (DMA) werd in 2020 geïntroduceerd. Het voorstel introduceert nieuwe regels voor ’s werelds grootste technologiebedrijven, waarover later meer.

De Europese Commissie wacht op een akkoord. Dat akkoord kan voor het einde van de maand worden bereikt. Vestager deelde het nieuws tijdens een recente zitting van het Europees Parlement.

Wat houdt de DMA in?

Genereert een klant data op het platform van een groot technologiebedrijf, dan krijgt de klant het recht om de data in te zien. Verkopers van advertentieplekken — denk aan Google en Facebook — mogen hun eigen advertenties niet meer boven de advertenties van klanten prioriteren. Organisaties die apps meeleveren op devices moeten het voor gebruikers mogelijk maken om de apps te verwijderen.

Dit is slechts een greep uit het volledige beleid. Kortgezegd worden ’s werelds grootste technologiebedrijven geforceerd om neutralere producten te leveren.

Gatekeepers

De nieuwe regels zijn uitsluitend bedoeld voor ‘gatekeepers’. Op dit moment is niet iedereen het eens over de criteria voor ‘gatekeepers’. Voor ons is het duidelijk dat Google en Facebook in de categorie vallen, maar de wet moet precies kunnen uitleggen waarom. Het eerstvolgende overleg vindt op 24 maart plaats. Volgens Vestager kan de wetgeving ‘bliksemsnel’ doorgevoerd worden na een akkoord.

Tip: Europese Data Act verplicht organisaties om data met overheden te delen