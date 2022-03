De nieuwste versie van Google Chrome is algemeen beschikbaar. Chrome 100 introduceert meerdere security patches en DevTools-functies.

Google rolt de update in de komende dagen automatisch uit. Heb je nog niets ontvangen, dan navigeer je naar ‘Instelingen’ (of ‘Settings’) en druk je in de zijbalk op ‘Over Chrome’, waarna de update automatisch wordt opgehaald. Op iOS en Android vind je de update in de Play- of App Store.

Waarom zou je?

Chrome 100 is belangrijk, maar daar zullen de meeste gebruikers weinig van merken. Op een nieuw logo na is de voorkant ongewijzigd. Onder de motorkap vind je meerdere security patches. Chrome 100 lost meer dan 20 securitydreigingen op. Negen van de dreigingen ontvingen een kritieke CVE-score.

@supports in Chrome 100

Daarbovenop introduceerde Google meerdere nieuwe DevTools-functies, ook wel bekend als ‘Inspecteren’. Een van de functies maakt het mogelijk om ‘@supports’-regels in de CSS van een webpagina te bewerken en vertonen.

Verschillende browsers ondersteunen verschillende functies. Een blok CSS-code kan heel anders uitpakken in Safari dan Chrome. Codeer je met CSS, dan gebruik je @supports om aan te geven dat een coderegel uitsluitend uitgevoerd moet worden wanneer een browser de code ondersteunt.

De vorige versie van Chrome bood weinig tot geen ondersteuning voor bewerkingen van @supports-regels via DevTools. Chrome 100 ondersteunt volledige bewerking.

