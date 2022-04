Google stelt de deadline waarop gebruikers van de gratis G Suite-versie naar de betaalde Google Workspace-versie moeten overstappen uit. Gebruikers hebben twee maanden langer de tijd.

Google kondigde begin dit jaar aan dat het gebruik van de oude gratis G Suite-versie definitief wordt beëindigd. De gratis versie van G Suite was al langer niet meer bruikbaar voor nieuwe gebruikers, maar bleef voor oude gebruikers normaal functioneren. Deze groep gebruikers moet migreren naar Google Workspace, waarvoor zij wel moeten betalen.

Migratieproces

De techgigant had aangekondigd per 1 mei te beginnen met de verplichte migratie. Gebruikers die de oude gratis versie nog even willen gebruiken moesten voor 1 juni 2022 zich aanmelden op een ‘wachtlijst’. Zo niet, dan werden ze gewoon gemigreerd. Hadden zij voor 1 juli 2022 geen betaald Workspace-abonnement genomen, dan werd de account 60 dagen geschorst. Was er na deze periode, op 1 augustus 2022, nog geen reactie, dan werd de account met alle data verwijderd.

Verlening deadline

Uit onderzoek van techwebsite Ars Technica blijkt nu dat Google stilletjes de deadlines met een maand heeft verlengd. De definitieve migratie start nu op 1 juni in plaats van 1 mei. Dit betekent ook dat het schorsingsmoment wordt verplaatst naar 1 augustus 2022. De definitieve verwijdering zal daarom per 1 oktober 2022 zijn.

Waarom Google de verplichte migratie een maand heeft opgeschoven, is niet bekend. Wel geeft het uitstel voor veel gebruikers nog steeds grote onduidelijkheid. Ook blijkt dat veel gebruikers nog steeds niet blij zijn met het verplichte migratieproces van het oude Google G suite naar een betaald Google Workspace-abonnement.

