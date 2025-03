Google zet legacy G Suite-gebruikers over naar gedeelde Workspace-opslag

Google zet gebruikers van het gratis G Suite legacy-abonnement vanaf 1 mei over naar een gedeelde opslagruimte. Deze wijziging heeft gevolgen voor organisaties die nog steeds gebruik maken van de gratis G Suite-accounts, waarbij de individuele 15GB opslagruimte per gebruiker wordt vervangen door een gezamenlijke pool.

Google wil ook legacy-diensten meenemen in de wijzigingen binnen G Suite. Een Google-woordvoerder stelt tegenover The Verge dat deze aanpak al jaren succesvol is bij Google Workspace-klanten en wordt deze nu uitgerold naar gebruikers met legacy-abonnementen.

Impact op bestaande gebruikers

De transitie gebeurt automatisch en gebruikers kunnen niet kiezen om hun individuele opslagruimte te behouden. Google benadrukt dat de totale beschikbare opslagruimte voor het G Suite-account niet wordt verminderd. Beheerders krijgen wel de mogelijkheid om handmatig opslaglimieten in te stellen voor individuele gebruikers om te voorkomen dat één gebruiker alle beschikbare ruimte in beslag neemt.

Organisaties die meer opslagruimte nodig hebben, kunnen deze met korting aanschaffen in stappen van 100GB. De standaardprijs hiervoor is normaal gesproken $15, maar Google heeft nog niet bekendgemaakt hoe hoog de korting voor legacy-gebruikers zal zijn.

Druk op legacy

De overstap van G Suite naar Workspace is door velen al genomen. Echter is Google al jaren bezig om gebruikers over te halen om van de legacy-dienst af te stappen. Neem het feit dat oude gebruikers van G Suite-domeinen vanaf 2022 moesten betalen, terwijl zij deze domeinen gratis konden aanmaken tussen 2006 en 2012. Na genoeg geklaag door gebruikers wil Google weleens gedeeltelijk inbinden, maar het einde van de oude G Suite-functies is met elke transitie een stapje dichterbij.