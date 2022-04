Visma heeft onlangs de Belgische ERP SaaS-specialist ionProjects aan zijn portfolio toegevoegd.

België wordt is voor Visma een steeds belangrijkere markt. In de afgelopen twee jaar heeft Visma zijn activiteiten in België flink uitgebreid. Vooral door overnames van Europese cloudtechnologiebedrijven. Deze bedrijven blijven grotendeels autonoom opereren, maar krijgen van Visma ondersteuning op domeinen als technologie, security en customer experience.

Nieuwe markten

Met de inlijving van ionProjects verstevigt Visma zich op de Belgische ERP-markt. De leverancier is de vijfde aanbieder van bedrijfskritische cloudoplossingen die Visma in dit land overneemt. Daarnaast ziet Visma met deze overname meer kansen voor de markt van middelgrote en grotere bedrijven in België. De andere vier overgenomen bedrijven richten zich vooral op het mkb.

Meer mogelijkheden voor ionProjects

ionPojects is vooral op het gebied van ERP actief en levert hiervoor ionBizz. Deze oplossing biedt naast ERP-functionaliteit ook modules voor voor CRM, procurement, projectbeheer, tijdsregistratie en facturatie.

De overname door Visma moet de Belgische leverancier meer mogelijkheden geven de activiteiten in Nederland verder uit te breiden. Ook wil ionProjects via moederbedrijf Visma toegang krijgen tot de Scandinavische markt.

