Visma maakt de overname van Reliforce bekend. Het Eindhovense bedrijf ontwikkelt een softwareoplossing voor de polisadministraties van inkomensverzekeringen. Met de overname bedient Visma een opkomende markt.

Reliforce ontwikkelt een softwareoplossing voor het bijhouden van polisadministraties. Een polisadministratie bevat informatie over loon, uitkeringen en contracten. Verzekeraars vragen de informatie op bij organisaties die een inkomensverzekering willen afsluiten. Volmachtkantoren handelen namens organisaties, dus is het aan een volmachtkantoor om de informatie aan te leveren. Reliforce versnelt het administratieve proces.

Waarom kiest Visma voor Reliforce?

Visma neemt Reliforce over voor de uitbreiding van softwareoplossing Visma Verzuim. Ook Visma Verzuim speelt een belangrijke rol voor volmachtkantoren en inkomensverzekeringen. Verzuimbeheer is een voorwaarde voor zakelijke inkomensverzekeringen. Visma Verzuim faciliteert verzuimbeheer met softwaretools voor de administratie en begeleiding van zieke medewerkers.

De combinatie van Visma Verzuim en Reliforce creëert een enkele oplossing voor volmachtkantoren die inkomensverzekeringen regelen.

Ziekteverzuim neemt toe

De timing van de overname is niet aan toeval overgelaten. Het ziekteverzuim in Nederland neemt toe. “Vandaar breiden volmachtkantoren hun dienstverlening uit met verzekeringen”, vertelt John Reynders, Area Director Benelux bij Visma. “Zij willen software die zowel de polisadministratie als het verzuimbeheer ondersteunt. We zijn dan ook blij dat Reliforce nu onderdeel van Visma is.”

Reliforce vervolgt als onderdeel van Visma Group, onder eigen naam en met het huidige team.

