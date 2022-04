Amazon heeft zijn eerste kwartaalverlies in zeven jaar geboekt. De teleurstellende resultaten weerspiegelen brede economische trends die verband houden met een terugval in online winkelen, inflatie en problemen in de supply chain.

Dat meldt de Wall Street Journal. De inkomsten van de techgigant stegen met ongeveer 7 procent in de periode van januari tot maart, het traagste tempo in ongeveer twee decennia. Dit vanwege het feit dat consumenten terugkeerden naar pre-pandemische gewoonten en meer geld uitgaven in fysieke winkels. Het bedrijf verloor 3,8 miljard dollar (3,6 miljard euro) in het kwartaal, vergeleken met een winst van 8,1 miljard dollar een jaar geleden. Toen was er een stijging van de online bestellingen als gevolg van de pandemie.

De hoeveelheid producten die Amazon in het afgelopen kwartaal verkocht, was vrijwel gelijk aan die van een jaar geleden. Het bedrijf rapporteerde een daling van 3 procent jaar-op-jaar in zijn online winkelsegment, waartoe de verkoop van producten op voornamelijk zijn vlaggenschip site en digitale media-inhoud behoort. Dat is de grootste daling sinds de metriek voor het eerst werd bekendgemaakt in 2016.

Inkomsten uit advertenties en entertainmentabonnementen vertragen

Ondertussen is de omzetgroei vertraagd in de abonnementenactiviteiten, waaronder het entertainmentaanbod van Prime en in digitale advertenties. De inkomsten uit advertentiediensten stegen in het laatste kwartaal met 25 procent nog steeds snel, maar ver onder de 33 procent in het vierde kwartaal van 2021 en 76 procent in de eerste drie maanden van vorig jaar.

Amazon signaleerde dat er meer onzekerheid op komst is. Het zei dat het verwacht dat zijn bedrijfsresultaat voor het lopende kwartaal tussen een verlies van 1 miljard dollar en winst van 3 miljard dollar ligt. In het tweede kwartaal van 2021 boekte het bedrijf nog 7,7 miljard dollar aan bedrijfsinkomsten. De aandelen van het bedrijf daalden ongeveer 10 procent in de nabeurshandel en bereikten het laagste punt sinds juni 2020.

“De pandemie en de daaropvolgende oorlog in Oekraïne hebben ongewone groei en uitdagingen met zich meegebracht,” zei Chief Executive Andy Jassy in een verklaring. Jassy stelt dat Amazon zou verbeteren door te werken door de druk van de inflatie en zijn supply chain.

Tip: Amazon wil AWS niet afsplitsen