Amazon heeft geen plannen voor een splitsing van AWS. De clouddivisie scoort torenhoge winstcijfers, waardoor journalisten en investeerders in de afgelopen tijd speculeerden over een splitoff. AWS CEO Adam Selipsky zette een punt achter de discussie in een interview met Bloomberg.

In 2021 boekten de clouddiensten van AWS een omzet van 62 miljard dollar. AWS is verantwoordelijk voor driekwart van alle operationele winst van Amazon. Joe Lonsdale, partner bij investeerdersfirma 8VC, beweerde in februari 2022 dat AWS door Amazon wordt gebruikt om verlies te draaien op andere vlakken. Volgens Lonsdale maakt AWS het mogelijk om de prijzen van e-commerceplatform Amazon.com onnatuurlijk laag te houden. Dat wrijft met Amerikaanse antitrustwetten. Organisaties mogen hun marktpositie niet misbruiken om te concurreren met extreem lage prijzen.

De financiële expert vermoedt dat Amazon op de lange termijn in de problemen raakt. Hij is niet de enige. De techgigant staat regelmatig in de belangstelling bij Amerikaanse beleidsmakers. Amazon lijkt daarentegen niets te vrezen. Bloomberg sprak onlangs met Adam Selipsky, het huidige hoofd van AWS. De topman bevestigde dat Amazon op dit moment geen splitsing op de planning heeft. De clouddivisie blijft op zijn plek. “We vinden dat onze klanten zeer goed worden bediend met AWS als onderdeel van Amazon.”

Selipsky was erbij toen AWS in 2005 van de grond kwam. Hij kent de cloud door en door. Volgens de topman staat cloudadoptie nog steeds in de kinderschoenen. “Slechts vijf tot vijftien procent van alle workloads draait in de cloud, afhankelijk van het onderzoek. Ik vind dat we ons marktaandeel absoluut moeten behouden — of zelfs vergroten.”

Overnames AWS

Naast de splitsing vroeg Bloomberg naar de overnameplannen van AWS. De clouddivisie sluit zelden grote deals. Overnames zijn relatief klein. Selipsky zegt dat AWS openstaat voor deals van elke grootte. Wel hebben kleinere overnames de voorkeur. Volgens de CEO is het lastig om grote organisaties te integreren in het aanbod.

Tot slot bevestigde Selipsky dat AWS niet van plan is om mee te dingen met de overname van Twitter. Halverwege april bracht Elon Musk een bod uit op het platform. Een week later werd bekend dat ook investeerdersbedrijven Thoma Bravo en Apollo Global Management interesse hebben.

Selipsky ziet geen ruimte voor een overname. “Een groot deel van Amazons business draait om het partnerecosysteem. Onder de partners vind je veel bedrijven met een sterke positie op social media.” De CEO doelt op het feit dat de overname een dominante marktpositie kan creëren. Dat wordt niet toegestaan door marktautoriteiten.

