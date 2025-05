Eurofiber boekt solide omzetgroei van 10 procent in 2024

Eurofiber Group heeft in 2024 een omzet van 308 miljoen euro behaald, een stijging van 10 procent ten opzichte van 2023 (279 miljoen euro). Het bedrijf investeerde meer dan 200 miljoen euro in kapitaaluitgaven, waaronder de verdere uitrol van het glasvezelnetwerk en twee extra datacenters. De groei was te zien in elke markt waarin Eurofiber actief is.

Eurofiber kon door de positieve cijfers blijven investeren in glasvezelinfrastructuur om aan de groeiende klantvraag te voldoen. Deze investeringen omvatten onder meer de uitrol van nieuwe verbindingen en de overname van Bytesnet.

Cruciale infrastructuur voor Luchtverkeersleiding Nederland

Bij het presenteren van de kwartaalcijfers blikte Eurofiber tevens terug op de nieuwe projecten die het in 2024 opstartte. Een van de meest in het oog springende hiervan was het leveren van de digitale infrastructuur voor Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). Eurofiber werd door LVNL ingeschakeld om nieuwe digitale infrastructuur te verbinden tussen Nederlandse luchthavens waar LVNL luchtverkeersleiding verzorgt, waaronder Schiphol, Rotterdam-Den Haag, Maastricht, Eelde en Lelystad.

Over een afstand van in totaal 560 kilometer werden glasvezelverbindingen gelegd om tien LVNL-locaties te verbinden met het Eurofiber-kernnetwerk. Meer dan 25 kilometer hiervan betrof graafwerkzaamheden voor het leggen van nieuwe glasvezelkabel. Dit ultra-redundante netwerk biedt een volledig gescheiden infrastructuur om te voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen. Met deze nieuwe glasvezelinfrastructuur wordt luchtverkeer op verschillende luchthavens beheerd en gemonitord vanuit de centrale verkeersleiding op Schiphol.

Quantum Key Distribution-netwerk Haven Rotterdam

Eurofiber benoemde tevens de QKD-beveiligde verbinding die het in de Haven van Rotterdam realiseerde. Hiermee werd praktisch aangetoond dat gevoelige data ontoegankelijk wordt voor aftappers dankzij de inzet van Quantum Key Distribution.

In de toekomst zou dit nieuwe communicatiesysteem de veiligheid kunnen verbeteren van de tienduizenden zeeschepen die de haven jaarlijks bezoeken en het daaruit voortvloeiende economische verkeer beter kunnen beveiligen tegen de dreiging van quantumcomputers.

Ook op het gebied van duurzaamheid werd veel progressie geboekt in 2024. Zo is Eurofibers ESG-beleid officieel goedgekeurd door het Science Based Targets initiative (SBTi). Hiermee behoort Eurofiber nu tot een groep van slechts 1.600 bedrijven wereldwijd met deze validatie.