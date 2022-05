Match Group, het moederbedrijf van datingapp Tinder, heeft bij de ACM een klacht ingediend over vermeend machtsmisbruik van Google. Het gaat om het weigeren van alternatieve betaalmethoden voor apps in zijn Play Store.

In de klacht bij de toezichthouder stelt de dating-appaanbieder, zo schrijft de NOS, dat dat in de Nederlandse versie van de Google Play app-store datingapps sinds kort alleen het betaalsysteem van Google voor hun in-app transacties mogen gebruiken. Daarnaast zouden zij niet meer naar alternatieve betaalmethoden mogen verwijzen. Volgens het moederbedrijf van Tinder zou dit machtsmisbruik zijn van de techgigant.

Reactie ACM

In een reactie geeft de toezichthouder aan dat inderdaad deze klacht is binnengekomen. De ACM gaat de klachten van Match Group beoordelen of deze inderdaad valide zijn. Indien dit het geval is, zal een uitgebreider onderzoek worden opgestart. Indien de klager in het gelijk wordt gesteld, zal Google zijn voorwaarden voor de Nederlandse versie van de Play store moeten aanpassen.

Gelijkenis met Apple-case

De zaak tegen Google vertoont veel gelijkenissen met de zaak die Tinder tegen Apple bij de ACM heeft gevoerd. Hierbij maakte de techgigant het Nederland datingapps onmogelijk alternatieve betaalmethoden toe te passen en ware deze apps geheel afhankelijk van het Apple-betaalsysteem.

De ACM gaf Apple in deze zaak ongelijk en dwong de techgigant de voorwaarden aan te passen. Hiervoor heeft de toezichthouder hoge dwangsommen tot 50 miljoen euro opgelegd. Apple beloofde beterschap, maar de ACM is nog steeds niet tevreden over de voortgang. De oplossingen die de techgigant zou hebben aangedragen, zijn in de ogen van de toezichthouder nog steeds niet voldoende. Hierdoor moet Apple wellicht opnieuw een dwangsom betalen.

