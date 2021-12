ACM bedreigt Apple met dwangsom van 50 miljoen euro

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) hangt een boete van 50 miljoen boven het hoofd van Apple. Volgens de ACM misbruikt Apple aanbieders van apps door oneerlijke kosten op te leggen.

De ACM stelt dat Apple ontwikkelaars oneerlijk behandelt. De autoriteit legt een maximale boete van 50 miljoen euro op als Apple zijn beleid niet binnen twee maanden wijzigt.

Waarom?

Bied je op de moment een app aan in de App Store, dan betaal je 99 dollar per jaar. Bedrijfsgrootte is irrelevant. Amazon maakt hetzelfde bedrag over als een onafhankelijke ontwikkelaar.

Iedereen die binnen de app betaalde diensten aanbiedt, wordt vereist om 15 procent extra per jaar te betalen. Volgens Apple dienen de kosten ter vergoeding van het betaalsysteem dat wordt voorzien. Volgens de ACM staan de kosten niet in verhouding met het betaalsysteem. Bovendien biedt Apple geen keuze. Iedereen betaalt voor een systeem dat door Apple wordt bepaalt.

De ACM meldt dat slechts 15 procent van app-aanbieders betaalde diensten aanbiedt en extra kosten betaalt. Een significant onderdeel van de groep bestaat uit aanbieders van datingapps. Zij zijn genoodzaakt om hun dienst via de Play Store en App Store te verspreiden. Hun afhankelijkheid wordt door Apple misbruikt, aldus de autoriteit.

Apple heeft twee maanden om de voorwaarden aan te passen. Doet Apple dit niet, dan deelt de ACM een dwangsom van 5 miljoen euro per week uit. De dwangsom loopt op totdat het totale bedrag 50 miljoen euro bedraagt, of Apple de voorwaarden wijzigt.