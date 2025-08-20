Google geeft EU-ontwikkelaars meer macht over Play Store-betalingen

Google verzacht de Play Store-regels in de EU en laat ontwikkelaars Android-gebruikers gemakkelijker wegsturen naar externe betaalkanalen. De aanpassingen zijn een direct gevolg van de druk vanuit de Europese Digital Markets Act.

De wijzigingen in het External Offers Program maken het voor ontwikkelaars mogelijk om gebruikers via directe links naar hun eigen betaalomgevingen te leiden. Deze URLs mogen aanvullende parameters bevatten, zolang geen persoonlijk identificeerbare informatie wordt overgedragen. Vanaf de herfst kunnen appmakers zelfs links tonen waarmee gebruikers direct apps bij externe aanbieders downloaden.

Digital Markets Act dwingt tot actie

De aanpassingen volgen na gesprekken met de Europese Commissie over de Digital Markets Act. Deze wet moet de macht van grote techbedrijven aan banden leggen. Overtreding kan boetes tot tien procent van de wereldwijde jaaromzet opleveren.

Google is niet het enige Amerikaanse techbedrijf dat onder druk staat. De EU heeft meerdere onderzoeken lopen naar mogelijke overtredingen van Apple en Meta. Tegelijkertijd dreigt president Trump met vergeldingsmaatregelen tegen wat hij “overzeese afpersing” van Amerikaanse bedrijven noemt.

Veiligheidswaarschuwingen blijven

Ondanks de versoepelingen handhaaft Google wel de bestaande beveiligingsmaatregelen. Dit is, net als bij Apple, het belangrijkste argument van Google om een eigen appwinkel stevig in handen te houden. Alleen door zelf deze te beheren, kan het bedrijf naar eigen zeggen Android veilig houden. Apps die gebruikers naar externe omgevingen leiden, worden daarom alsnog gecontroleerd volgens de Play Developer Policies. Daarnaast krijgen gebruikers een informatievenster te zien wanneer zij de Play Store verlaten, met de optie om toekomstige waarschuwingen voor dezelfde app uit te zetten.

Google-topjurist Clare Kelly erkent in een verklaring “nog altijd zorgen” te hebben over de mogelijke negatieve gevolgen voor gebruikers. Het bedrijf vreest dat Android-gebruikers hierdoor blootstaan aan schadelijke content en een verslechterde app-ervaring.

Google heeft ook de tariefstructuur aangepast. De periode waarin het bedrijf kosten voor klantenwerving in rekening brengt bij ontwikkelaars wordt verkort, evenals de hoogte van deze vergoeding. Het bedrijf introduceert twee serviceniveaus: een verplichte basislaag en een optionele uitgebreide variant met extra functies voor distributie en ontdekking.

De veranderingen treden vandaag in werking voor ontwikkelaars die zich inschrijven voor het aangepaste programma. Bestaande deelnemers hebben drie maanden om zich aan de nieuwe vereisten aan te passen.