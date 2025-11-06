Google past Play Store aan na schikking met Epic Games

Epic Games en Google troffen een schikking die een einde maakt aan hun langdurige juridische strijd over het beleid van de Google Play Store. De overeenkomst moet leiden tot een reeks aanpassingen binnen Android die de concurrentie rond appdistributie en betalingen vergroten.

Dit meldt AP. De zaak begon in 2020 toen Epic, maker van de populaire game Fortnite, zowel Apple als Google aanklaagde wegens het opleggen van commissies van vijftien tot dertig procent op in-app aankopen. Volgens Epic vormde dat een belemmering voor eerlijke concurrentie. Na een gemengd resultaat in de zaak tegen Apple behaalde Epic in 2023 een duidelijkere overwinning op Google. De federale rechter oordeelde toen dat Google de toegang tot de Play Store op oneerlijke wijze beperkte en verplichtte het bedrijf om alternatieve appwinkels en betaalsystemen toe te staan.

Google ging tegen die uitspraak in beroep, maar kreeg in 2025 geen gehoor bij het hof en ook het Amerikaanse Hooggerechtshof weigerde de uitvoering op te schorten. Met de nu aangekondigde schikking leggen beide bedrijven hun geschil neer en komt er meer duidelijkheid over de toekomst van het Android-ecosysteem.

Aangepaste tariefstructuur

Volgens de afspraken zal Google het eenvoudiger maken voor gebruikers om appwinkels van derden te downloaden en te installeren, mits deze voldoen aan vernieuwde veiligheids- en privacyregels. Ontwikkelaars mogen hun klanten voortaan wijzen op alternatieve betaalmogelijkheden, zowel binnen hun apps als via externe websites.

Ook komt er een aangepaste tariefstructuur: bij transacties die via alternatieve betalingsmethoden lopen, rekent Google een beperkte vergoeding van negen of twintig procent. Deze regeling geldt voor apps die na 30 oktober via de Play Store zijn geïnstalleerd of bijgewerkt.

Topman Tim Sweeney van Epic noemde de uitkomst in berichten op sociale media een belangrijke stap richting een opener Android-platform dat ontwikkelaars meer vrijheid biedt en de kosten verlaagt. Vanuit Google liet Android-directeur Sameer Samat weten dat gebruikers kunnen rekenen op meer keuze en flexibiliteit, terwijl de veiligheid gewaarborgd blijft.

De schikking moet nog worden goedgekeurd door rechter James Donato. Als dat gebeurt, worden de veranderingen naar verwachting later dit jaar doorgevoerd. Daarmee lijkt een van de meest opvallende mededingingszaken in de Amerikaanse technologiesector van de afgelopen jaren tot een einde te komen.