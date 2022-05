Er is een eerste versie van One Outlook uitgelekt. Met verloop van tijd zal de applicatie alle Outlook-versies vervangen.

In 2021 deelde Windows Central gelekte afbeeldingen van One Outlook, een langverwacht project van Microsoft. De techgigant wil alle versies van Outlook met een enkele applicatie vervangen.

Op dit moment lopen de Outlook-versies van bedrijven uiteen. Sommigen werken met oudere licenties, en daardoor oudere versies. Ook de functies van Outlook voor Windows, macOS en browsers verschillen. Microsoft hoopt de gebruikerservaring met One Outlook gelijk te trekken.

Begin 2022 vernam ZDNet van anonieme bronnen dat Microsoft in het voorjaar met een eerste versie van Outlook One zou komen. De bronnen voorspelden dat Windows Insiders (leden van Microsofts betaprogramma’s) rond deze periode een uitnodiging zouden ontvangen. Die uitnodiging laat op zich wachten. Toch is de eerste versie reeds beschikbaar. Niet officieel, maar via een lek.

De downloadlink (hier) circuleerde op Telegram. Het is niet duidelijk hoe de bron de link heeft bemachtigd, maar de app lijkt te werken. Heb je een Outlook-account voor school of werk, dan is de app functioneel. Persoonlijke e-mailaccounts werken niet.

Verschillen

De gelekte versie is vrijwel identiek aan de webapp op Outlook.com. Het uiterlijk verschilt minimaal. Website XDA deelde een aantal vergelijkende screenshots. De bovenste banner is te wijzigen naar een traditionele Outlook-stijl. De knoppen van de header zijn opgemaakt in een Windows-stijl, waardoor de client meer op het besturingssysteem lijkt. Meerdere tekstvelden en knoppen zijn met ‘preview’ en ‘bèta’ gemarkeerd, maar dat is te verwachten van een prototype.

Qua functionaliteit werkt de app hetzelfde als Outlook.com. Ook One Outlook is een webversie. Dit maakt het voor Microsoft mogelijk om de app uiteindelijk naar alle gebruikers van Outlook te pushen, waaronder macOS en Linux.

One Outlook download

Microsoft heeft nog steeds geen officiële aankondiging gemaakt. De bronnen van ZDNet verwachten de live release in oktober van dit jaar. Vanaf dat moment moet One Outlook de Mail- en Calendar-apps van Windows 10 en Windows 11 gaan vervangen. Eerst als optie, en met verloop van tijd als standaard. We verwachten dat de macOS-versie later dan Windows verschijnt.