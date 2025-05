Lichtgewicht Windows 11-versie krijgt update

Microsoft heeft een nieuwe versie van Validation OS uitgebracht. Dit is een gespecialiseerde en lichtgewicht variant van Windows 11 die bedoeld is voor hardwarevalidatie, foutdiagnose en kwaliteitscontrole tijdens het productieproces van Windows-apparaten.

De nieuwste update, versie 2504, introduceert diverse verbeteringen op het gebied van .NET-ondersteuning, driverbeheer en USB-bootfunctionaliteit.

Validation OS richt zich op OEM’s, hardwarefabrikanten en system integrators. Het besturingssysteem draait in een command-line interface (CLI), wat de betrouwbaarheid en prestaties ten goede komt. Microsoft positioneert het systeem als brug tussen hardwareontwikkeling en het uiteindelijke consumentgerichte Windows OS. Het platform ondersteunt Win32-applicaties, wat betekent dat bestaande tooling probleemloos ingezet kan worden tijdens productie en testing.

Met de 2504-release voegt Microsoft onder andere de volgende functionaliteit toe:

– Ondersteuning voor het draaien van WPF-applicaties en .NET-runtime via het nieuwe Microsoft-WinVOS-WPF-Support-pakket.

– Toevoeging van Surface Dock-stuurprogramma’s aan het standaard driverpakket.

– USB-bootverbeteringen, waaronder de mogelijkheid om de grootte van de RAMdisk te configureren via DISM (Deployment Image Servicing and Management).

– Splitsing van Chinese, Japanse en Koreaanse lettertypen (CJK) uit het algemene fontpakket, wat installatie en beheer vereenvoudigt.

– Overstap naar de nieuwste en meest veilige implementatie van .NET.

Niet alle problemen opgelost

Daarnaast heeft Microsoft meerdere bugfixes doorgevoerd en verwijst het naar bekende problemen die nog opgelost moeten worden. Zo kan het combineren van de Bluetooth- en Serial Console-pakketten op ARM64-systemen nog steeds leiden tot instabiliteit en crashes.

De update bouwt voort op eerdere releases waarin al ondersteuning werd toegevoegd voor features als het Out of Box Experience (OOBE), basisnetwerkdrivers en Hyper-V-compatibele VHDX-images. Ook werd een experimenteel script geïntroduceerd om WIM-images om te zetten naar aangepaste VHDX-bestanden.

Hoewel Validation OS geen platform is voor eindgebruikers, biedt het aanzienlijke voordelen voor fabrikanten en IT-professionals die nauw betrokken zijn bij de productie, validatie en kwaliteitscontrole van Windows-hardware. De nieuwste images (build 2504) zijn beschikbaar via de officiële Microsoft-downloadpagina.