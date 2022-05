De nieuwste Windows Server patches lossen meerdere Active Directory-storingen op. De storingen worden veroorzaakt door Windows Server updates die op 10 mei zijn gelanceerd.

Microsoft lanceerde op 10 mei securityupdates voor Windows Server 2008, 2012, 2016, 2019 en 2022. Gebruikers die de updates op hun domain controllers hebben geïnstalleerd lopen tegen meerdere problemen met Azure Directory aan. Servers tonen alerts over storingen in Network Policy Server (NPS), Routing and Remote Access Service (RRAS), Radius, Extensible Authentication Protocol (EAP) en Protected Extensible Authentication Protocol (PEAP).

Volgens Microsoft draait het probleem om de methode waarmee domain controllers certificaten toewijzen. Een reeks nieuwe Windows Server patches lossen de storingen op. De onderstaande patches zijn beschikbaar via de Microsoft Update Catalog.

Windows Server 2022: KB5015013

Windows Server, version 20H2: KB5015020

Windows Server 2019: KB5015018

Windows Server 2016: KB5015019

De resterende patches zijn standalone beschikbaar.

Windows Server 2012 R2: KB5014986

Windows Server 2012: KB5014991

Windows Server 2008 R2 SP1: KB5014987

Windows Server 2008 SP2: KB5014990

Plan van aanpak

Deze patches zijn handmatig te importeren via Microsoft Endpoint Configuration Manager en Windows Server Update Services (WSUS). Op de ‘Import’-pagina van de Microsoft Update Catalog vind je instructies voor het updateproces. Microsoft benadrukt dat gebruikers van maandelijkse Rollup updates alleen de standalone-updates en maandelijkse Rollup update van 10 mei hoeven te installeren.

