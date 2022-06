Zoom heeft zijn Apps SDK algemeen beschikbaar gemaakt. Ontwikkelaars kunnen hiermee eigen applicaties ontwikkelen die met de Zoom client werken. Ook helpt de SDK bij het integreren van third-party apps in het videoconferencingplatform.

De Zoom App SDK, sinds vorig jaar in beta beschikbaar, stelt ontwikkelaars in staat applicaties te ontwikkelen die de Zoom Meetings client van het videoconferencingplatform kunnen gebruiken. Hiermee zijn gebruikers in staat deze applicaties vanuit de videoconferencingomgeving te gebruiken. Dit geeft Zoom meer functionaliteit, waardoor deelnemers tijdens vergaderingen documenten kunnen wijzigen, samenwerken, social media bijhouden en zelfs spelletjes spelen.

Controleproces

Na het maken van een eigen applicatie kunnen ontwikkelaars deze ter review bij Zoom aanbieden. Iedere applicatie wordt door het videoconferencingplatform getest op functionaliteit, gebruiksvriendelijkheid, security en compliance. Wanneer de applicatie in orde wordt bevonden, kunnen ontwikkelaars deze publiceren in de Zoom App Marketplace. Inmiddels zijn daar zo’n 100 Zoom apps beschikbaar.

De introductie van de SDK is een belangrijke stap voor de videoconferencingspecialist. De mogelijkheid om applicaties van andere partijen in het platform te integreren vormt een belangrijk onderdeel van de groeistrategie van Zoom. Ook de ontwikkelaars moeten hiervan profiteren, doordat zij hun applicaties op deze manier aan een breder publiek kunnen presenteren.

