Zoom waagt zich aan social media. De nieuwste update van Zoom Events maakt het mogelijk om een profiel in te stellen, connecties te maken en contact op te nemen met mededeelnemers van evenementen.

Zoom heeft een spannend jaar voor de boeg. De afgelopen twee jaar waren een gouden eeuw voor videoconferencing, maar het thuiswerktijdperk is voorbij. De vraag naar videoconferencing daalt terwijl de concurrentie toeneemt. Microsoft (Teams), Cisco (Webex) en Salesforce (Slack) strijden voor een kleinere doelgroep.

Zoom vangt de grootste klappen, want het productportfolio is relatief klein. De organisatie moet het van videoconferencing hebben. Dat is een risico, want videoconferencing is gevoelig voor trends. Vandaar investeert Zoom in nieuwe producten. In de afgelopen maanden lanceerde de organisatie oplossingen voor events, analytics en whiteboards. Met de nieuwste introductie waagt Zoom zich aan social media.

Virtual Networking in Zoom Events

‘Virtual Networking’ is vanaf nu beschikbaar in Zoom Events. Zoom Events is een oplossing voor evenementorganisatoren en deelnemers. Virtual Networking bestaat uit meerdere tools voor deelnemers. Deelnemers kunnen voortaan een profiel aanmaken met afbeeldingen, video’s en links naar websites. Het profiel is openbaar voor mededeelnemers van een evenement. Deelnemers kunnen connecties met elkaar aangaan, vergelijkbaar met Facebook en LinkedIn. Connecties kunnen elkaar benaderen via mail, telefoon en social media. Tot slot is het tijdens een evenement mogelijk om een-op-een-gesprekken te starten.

De profielen van gebruikers zijn niet overal te vinden. Een deelnemer kan een profiel pas inzien wanneer de eigenaar van het profiel aan hetzelfde evenement deelneemt. Maak je tijdens of na het evenement een connectie, dan blijft het profiel toegankelijk. Heb je nooit aan hetzelfde evenement deelgenomen, dan heb je geen manier om iemand te vinden. Wat dat betreft zijn LinkedIn en Facebook onvergelijkbaar.

Netwerken

Volgens Zoom maakt de update het makkelijker om te netwerken op digitale evenementen. In principe hoef je niet meer naar een ander platform te schakelen om een connectie met een deelnemer aan te gaan. Het probleem is dat Zoom Events niet over alle functionaliteit van andere platformen beschikt. Werk je graag met LinkedIn, dan zal je een deelnemer alsnog op LinkedIn willen toevoegen. Je hebt geen reden om het nieuwe systeem te gebruiken, want de namen van mededeelnemers reeds in te zien. Werk je liever niet met LinkedIn, of vind je het belangrijk om overal gevonden te worden, dan is de update interessant.