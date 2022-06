Kaseya rondt de overname van Datto af. De Amerikaanse marktautoriteit had kunnen ingrijpen, maar startte geen officieel onderzoek. Kaseya kreeg groen licht en is de nieuwe eigenaar van het bedrijf.

In april 2022 tekenden Datto en Kaseya een overeenkomst van 5,7 miljard euro. Het plan werd gedeeld met de marktautoriteit van de VS, zoals gebruikelijk bij overnames. De marktautoriteit startte geen officieel onderzoek. Kaseya kreeg groen licht en heeft de overname inmiddels afgerond. Bestaande aandeelhouders ontvangen 35,50 dollar per aandeel. Datto wordt niet meer op de beurs verhandeld.

Zowel Datto als Kaseya leveren software voor managed service providers (MSP’s). Datto specialiseert in backupping. Kaseya focust op endpoint-, service- en netwerkmanagement. Volgens Kaseya worden er in de komende maand 17 workflows van Datto in het platform van Kaseya geïntegreerd. De prijs van nieuwe Datto-licenties gaat met gemiddeld 10 procent omlaag. Datto behoudt zijn eigen naam en blijft zelfstandig werken. Verdere details zijn onbekend.

“Zoals beloofd ontvangen klanten meer integraties en lagere prijzen”, zei Fred Voccola, CEO van Kaseya. “We verhogen de technische investering in onze producten om ervoor te zorgen dat alles wordt ondersteund en geïntegreerd. Het einddoel is om de meest betaalbare optie op de markt te zijn.”

Kritiek

Niet iedereen is blij met de overname. Gebruikers van een Reddit-forum voor MSP’s spoorden elkaar twee maanden geleden aan om klachten in te dienen bij de Amerikaanse marktautoriteit. De forumleden hebben geen vertrouwen in de Kaseya. In 2021 veroorzaakte een datalek bij Kaseya cyberaanvallen op honderden klanten, waaronder Nederlandse MSP’s. Uit nader onderzoek bleek dat de securityproblemen jarenlang door medewerkers waren aangekaart bij het management van Kaseya. De meeste medewerkers werden genegeerd.

Het is niet duidelijk of en hoeveel klachten de Amerikaanse marktautoriteit over de overname ontving. We nemen aan dat de marktautoriteit geen serieuze risico’s ziet, want er is geen officieel onderzoek gestart. Kaseya houdt zich tot nog toe aan de regels. De directie van Datto bepaalt of een overname de beste optie is voor aandeelhouders. Het bod van Kaseya werd geaccepteerd. Daar zullen klanten het mee moeten doen.