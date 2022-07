Microsoft neemt de Beta Channel-testomgeving op de schop. Windows Insiders worden hierdoor opgesplitst in twee groepen.

De opsplitsing zorgt ervoor dat de Windows Insiders bij de volgende build van Windows 11 wel of geen nieuwe standaard aangezette functionaliteit krijgen. Met deze ingreep wil Microsoft testen of het in staat is updates van Windows uit te brengen waarbij de nieuwe features standaard uitstaan. Dit omdat de techgigant straks updates kan uitrollen door simpel een ‘knop om te zetten’ in de code.

Ook verwacht Microsoft met deze twee opties meer zicht te krijgen op hoe het in de toekomst beter inzicht krijgt in de impact van nieuwe features op eindgebruikers. Bijvoorbeeld op het gebied van betrouwbaarheid van de nieuwe functionaliteit. Op deze manier kan de techgigant bepalen of functionaliteit blijft gehandhaafd of dat die moet worden verwijderd. Dat laatste natuurlijk zonder dat eindgebruikers het merken.

Wel en geen standaard activatie

De testers in de groep die build 22622.xxx zijn geplaatst krijgen wel de nieuwe features. De groep die build 22621 krijgt geleverd juist niet. Verwacht wordt dat de meeste huidige testers in de 22622-groep terecht is gekomen en de rest in de 22621-groep.

Testers die onverhoopt in de groep 22621-groep terecht zijn gekomen, kunnen wel zelf handmatig naar de 2262-versie zoeken en die gebruiken. Wanneer deze eerste groep nu naar de laatste build kijkt, zien ze onder meer dat ook eerder toegevoegde functionaliteit is verdwenen. De techgigant ziet dit als niet ideaal en werkt eraan deze eerdere functionaliteit weer terug te brengen.

Nieuw in build 22622.290

De splitsing in twee groepen is nu al toegepast op de meest recente build. In versie 22622.290 van Windows 11 zijn nieuwe features standaard beschikbaar, in versie 22621.290 zijn deze niet standaard geactiveerd.

Nieuwe functies in de versie zijn suggesties die bepaalde acties uitvoeren, zoals een telefoongesprek beginnen of een event in de kalender aanmaakt. Voorlopig nog alleen voor gebruikers in de VS en Canada.

Andere nieuwe features zijn de komst van opslag-alerts in OneDrive en het beheer van abonnementen in Windows 11. Verder zijn er fixes voor File Explorer, SMB en TLS 1.3. Ook is een PowerShell-fix doorgevoerd.

