Microsoft werkt aan een privacyfunctie die aangeeft welke applicaties toegang hebben tot data en devices in Windows 11.

De functie is vergelijkbaar met de App Privacy Report van iOS en iPad OS. Beide functies tonen een overzicht van alle apps die meekijken met devices en data, waaronder microfoons en locatiegeschiedenis.

De functie is momenteel beschikbaar in de Windows 11 Preview van de Microsoft Dev Channel. Betatesters vinden de functie onder de ‘Privacy en beveiliging’-instellingen. Het overzicht toont de activiteit van applicaties die in de afgelopen week toegang kregen tot devices en data. De datum en tijd waarop een applicatie voor het laatst toegang had worden vermeld.

Microsoft gebruikt meerdere kanalen om aankomende updates te testen. Experimentele functies belanden in het Dev Channel. Updates in dit kanaal verschijnen niet altijd in een officiële release. Er is geen garantie dat de nieuwe privacyfunctie algemeen beschikbaar wordt.

Microsoft kijkt naar iOS

Microsoft haalde inspiratie uit iOS en iPadOS. De besturingssystemen tonen hoe en wanneer toegang krijgen tot foto’s, camera’s, locatiegegevens en microfoons (App Privacy Report).

Apple gaat een stukje verder dan Microsoft, want ook de domeinnamen waarmee apps verbinden komen in beeld. Je vindt de functie in de privacyinstelling van moderne iPhones en iPads. De functie is (nog) niet beschikbaar op macOS.

