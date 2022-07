De openbare beta van macOS Ventura is beschikbaar. We liepen de updates door. De camera’s van iPhones zijn bruikbaar als webcams en de traditionele taakbalk maakt plaats voor Stage Manager.

Apple maakte de nieuwe functies in juni bekend op de Apple Worldwide Developer Conference (AWDC). Een van de headlines was Continuity Camera. De update stelt niet teleur.

Continuity Camera

Continuity Camera maakt het mogelijk om de camera van een iPhone als webcam op macOS te gebruiken. De functie is uitsluitend beschikbaar op macOS Ventura en toestellen met iOS 16.

Na het koppelen verschijnt de iPhone-camera direct in de opties van videoconferencingtools, waaronder FaceTime, Zoom en Google Hangouts. Vaak is de kwaliteit beter dan de geïntegreerde webcam. De meeste moderne iPhones hebben sterkere lenzen en sensoren dan macOS-camera’s.

Het nadeel is dat je een smartphonestand nodig hebt om serieus te kunnen videoconferencen. Houd je het toestel in de hand, dan kan je net zo goed op de telefoon werken.

Continuity Camera is uitgerust met Center Stage, een functie die een gezicht of lichaam automatisch naar het midden van een frame brengt. Beweeg je tijdens een gesprek, dan blijf je automatisch in beeld.

Stage Manager

Ook Stage Manager trekt de aandacht. De functie biedt een alternatief voor de traditionele taakbalk van macOS. Je drukt op een sneltoets, waarna recente applicaties en vensters aan de zijkant van het bureaublad verschijnen. Klik je op een van de opties, dan wordt de app volledig in beeld gebracht.

Geen enkele taakbalk is perfect, maar Stage Manager komt dichtbij. De functie is prettig voor gebruikers die liever niet met de traditionele taakbalk van macOS werken. Dat zijn er nogal wat. De bestaande balk geeft elk browservenster hetzelfde icoon, waardoor het lastig is om snel tussen vensters te navigeren. Stage Manager biedt een voorvertoning, net zoals Windows.