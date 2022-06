De nieuwste versie van het Apple-besturingssysteem maakt het leven van Mac-gebruikers eenvoudiger.

Apple kondigt de release aan van macOS Ventura. De nieuwe versie “tilt de Mac-ervaring naar een heel nieuw niveau”, aldus Apple.

Een belangrijke nieuwe features richt zich op de omgang met vensters. Zo biedt Stage Manager Mac-gebruikers een nieuwe manier om zich te concentreren op de taak die voor hen ligt, terwijl ze naadloos kunnen schakelen tussen programma’s en vensters.

Continuity Camera gebruikt de iPhone als webcam op de Mac. En met Handoff voor FaceTime kunnen gebruikers een FaceTime-gesprek beginnen op hun iPhone of iPad en dit vloeiend overzetten naar hun Mac.

Mail en Messages hebben ook nieuwe functies die de apps beter dan ooit maken, aldus Apple. Safari krijgt een wachtwoordloze toekomst met passkeys. Gaming op de Mac is ook verbeterd, zegt het bedrijf, dankzij Apple-silicium en nieuwe ontwikkelaarstools in Metal 3.

Verrijking Mac-gebruik

Ook Spotlight is verbeterd. Apple stelt dat de vernieuwde Spotlight-zoekfunctie “consistenter en krachtiger” is. De app ondersteunt nu een “Quick Look”-modus die kan worden geopend door op de spatiebalk van je apparaat te tikken. Apple zegt dat de functie nu een geweldige manier is voor gebruikers om te zoeken naar “artiesten, films, acteurs en tv-shows, maar ook bedrijven en sport.”

“macOS Ventura bevat krachtige functies en nieuwe innovaties die helpen de Mac-ervaring nog beter te maken. Nieuwe tools zoals Stage Manager maken het focussen op taken en het bewegen tussen apps en vensters eenvoudiger en sneller dan ooit, en Continuity Camera brengt nieuwe videoconferentiefuncties naar elke Mac, waaronder Desk View, Studio Light en meer”, aldus Craig Federighi, senior vice president Software Engineering van Apple. “Met de handige nieuwe functies in Berichten, de allernieuwste zoektechnologieën in Mail en een vernieuwd ontwerp voor Spotlight heeft Ventura veel te bieden en verrijkt het de manier waarop klanten hun Macs gebruiken.”

Tip: iPadOS 16 krijgt vensterbeheer, apps niet langer op volledige scherm