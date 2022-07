Duizenden gebruikers ervaren problemen met Outlook en Exchange Online. Microsoft bevestigde de storing op Twitter. De techgigant zoekt naar een oplossing.

In de afgelopen 24 uur ontving DownDetector duizenden meldingen van Outlook.com- en Exchange Online-gebruikers die niet kunnen inloggen of mailen. Microsoft bevestigde het probleem op Twitter, maar de schaal blijft een raadsel.

“We onderzoeken een probleem waarbij gebruikers geen of beperkte toegang hebben Exchange Online Outlook.com”, aldus Microsoft. “We kijken naar diagnostische data om de oorzaak te achterhalen en een oplossing te vinden.”

“We vermoeden dat er sprake is van onverwachte netwerkuitval”, voegde de techgigant in de meest recente update toe. Microsoft laat weten dat administrators meer details kunnen vinden onder dossiernummers EX401967 en OL401977 in het beheercentrum.

Twee keer raak

Dit is de tweede Exchange Online-storing in een maand tijd. Op 21 juni veroorzaakte een storing problemen voor gebruikers van Exchange Online, Teams, SharePoint, Graph API en Universal Print. Sommigen konden geen e-mails verzenden. Anderen hadden helemaal geen toegang tot Microsoft 365.

De meeste gebruikers kregen op dezelfde dag weer toegang. Op 22 juni was de storing volledig opgelost. Er is geen indicatie dat de huidige storing langer aanhoudt. Microsoft belooft doorlopende updates. Zodra we meer weten werken we dit artikel bij.

