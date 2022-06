Een storing van meerdere Microsoft 365-diensten veroorzaakt vertragingen en problemen met inloggen.

De storing veroorzaakt problemen voor gebruikers van Exchange Online, Teams, SharePoint, Graph API en Universal Print. Sommigen kunnen geen e-mails verzenden. Anderen hebben helemaal geen toegang tot Microsoft 365.

“Gebruikers kunnen vertragingen en fouten ondervinden bij het openen van sommige Microsoft 365-diensten”, deelde Microsoft in een bericht aan elke klant van Microsoft 365. “Daarnaast kunnen gebruikers fouten ervaren in de zoekfuncties van de getroffen services.”

Wat nu?

De techgigant onderzoekt het probleem. Om de schade te beperken wordt het verkeer van gebruikers tijdelijk omgeleid. Microsoft probeert tijd te winnen. De snelheid van sommige diensten gaat geleidelijk omhoog, maar inlogproblemen houden aan.

“We leiden het verkeer om naar een alternatieve, gezonde infrastructuur om de impact te beperken. Tegelijkertijd onderzoeken we de onderliggende oorzaak van het probleem”, benadrukt de techgigant.

Microsoft deelde via Twitter dat beheerders van Microsoft 365 statusupdates kunnen terugvinden in het admin center, onder nummers EX394347 en MO394389. Website BleepingComputer vernam van meerdere beheerders dat de updates niet in het admin center verschijnen. Twitter lijkt voorlopig de meest actuele informatiebron.

Cloudflare

21 juni is een zwarte dag. Naast Microsoft worstelde Cloudflare met een storing. Een probleem in de datacenters veroorzaakte uitval bij meerdere grote klanten, waaronder Discord, NordVPN, Feedly en Medium.com.

De storingen van Cloudflare zijn inmiddels voorbij. De oorzaak bleek een misconfiguratie. Een of meerdere medewerkers voerde een beleidswijziging door die de websites en data van klanten ontoegankelijk maakte.

Tip: Oracle lanceert cloudregio in Parijs