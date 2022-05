De eerste beta-uitnodigingen voor One Outlook zijn verzonden. Microsoft maakt de nieuwe Outlook-versie beschikbaar voor een select aantal testers.

De Outlook-versies waar bedrijven mee werken lopen uiteen. Sommigen gebruiken een jarenoude on-premises-licentie, anderen werken met de webapp. Microsoft heeft een probleem, want de techgigant wil controle hebben over de gebruikerservaring van klanten. Dat is onmogelijk wanneer bedrijven met diverse versies werken. Vandaar werkte Microsoft in de afgelopen jaren stilletjes aan ‘One Outlook’, een definitieve versie die alle voorgaande versies moet gaan vervangen.

Vorige week lekte een anonieme bron een prototype van de applicatie. De uitgelekte versie bleek het zetje te zijn dat Microsoft nodig had om zijn mond open te trekken. De techgigant is altijd stil geweest over het project, maar de officiële aankondiging werd onlangs gedaan. De eerste beta-uitnodigingen zijn verzonden aan leden van het Office Insider-programma.

Ben je lid van het Insider-programma en heb je een inbox voor school of werk, dan kom je in aanmerking. Testers zien een ‘Try the new Outlook’-knop in the rechterbovenhoek van de bestaande Outlook for Windows app.

Nieuw in One Outlook

Zoals voorspeld lijkt de nieuwe client op de bestaande webapp van Outlook.com. Onder de toevoegingen vind je berichtherinneringen, een opgepoetste agenda, nieuwe weergaves voor enkele e-mails en een tool voor to-do-lijstjes.

Daarnaast biedt Microsoft een nieuwe manier om bijlages in te voegen. Bestanden die via een Microsoft-dienst worden opgeslagen (bijvoorbeeld OneDrive) kunnen tijdens het tikken van een mail met ”@bestandsnaam” ingevoegd worden.

Ook introduceerde Microsoft ondersteuning voor Microsoft Loop, een app voor het opslaan van herbruikbare tabellen, notities, to-do-lijsten en zelfs klantenbestanden. Loop-bestanden zijn beschikbaar in de nieuwe Outlook client.

De versie is allesbehalve finaal. Microsoft lanceert op de korte termijn nieuwe functies, waaronder offline beschikbaarheid en support voor Gmail.