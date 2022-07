Shopify en YouTube werken samen aan een nieuw videoplatform waarop bedrijven en content creators hun producten via livestreams en video’s kunnen verkopen.

Binnen de nieuwe samenwerking zijn beide partners een apart YouTube-platform gestart, YouTube Shopping on Shopify. Klanten van Shopify kunnen op deze manier hun online winkelomgeving in YouTube-video’s en -livestreams integreren.

YouTube Shopping on Spotify

Verkopers die Shopify gebruiken kunnen hun producten op drie manieren via YouTube verkopen. De eerste manier is livestreaming. Tijdens een livestream is het mogelijk om producten te taggen. Picture-in-picture playback maakt het voor kijkers mogelijk om door de producten te bladeren terwijl de livestream doorgaat.

De tweede manier is video. Verkopers kunnen een lijst van producten laten zien in een frame onder de video’s op hun YouTube-kanaal. De derde manier is een store tab. Het YouTube-kanaal van een verkoper bevat een overzicht van alle aangeboden producten.

Social commerce

YouTube en Shopify focussen op ‘social commerce’. Deze manier van zakendoen vindt plaats op social media en stelt bedrijven en content creators in staat om door te groeien. Volgens YouTube en Spotify kunnen bedrijven en content creators authentiek contact blijven maken met klanten en kijkers.