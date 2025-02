1Password en Oracle Red Bull Racing slaan de handen ineen

1Password wordt de exclusieve Cybersecurity Partner bij Oracle Red Bull Racing. Na het tekenen van een meerjarig contract zal de identity security-dienst Extended Access Management gaan leveren aan het F1-team van Max Verstappen.

Alle medewerkers van Oracle Red Bull Racing zullen voortaan door 1Password worden beschermd. Daarbovenop zal het logo van de securityspeler op meerdere plekken verschijnen: de team-outfits, de beschermende Halo rondom de coureur, het stuur en elders op het chassis.

Frappant is dat het 1Password-logo ook óp de display bij Max Verstappen en Liam Lawson verschijnt, hoewel we vermoeden dat dat alleen bij het opstarten is. Daarna toont dat scherm namelijk de versnellingen en andere kritieke informatie.

Ook zal 1Password gaan bijdragen aan het Red Bull Racing Pepe Jeans Academy Programme, gericht op de F1 Academy, waarin vrouwelijke coureurs het tegen elkaar opnemen.

Lang zal het niet duren voordat 1Password op de auto van Verstappen te zien is: op 26 februari begint het testen. In het weekend van 14-16 maart start het F1-seizoen in Australië.

Christian Horner, CEO en Team Principal van Oracle Red Bull Racing, zei: “Iedereen bij Oracle Red Bull Racing is verheugd om 1Password te verwelkomen in de Red Bull familie als onze exclusieve Cybersecurity Partner. Nu de start van het Formule 1-seizoen 2025 nadert, is het van cruciaal belang dat onze hele organisatie veilige, vertrouwde toegang heeft tot kritieke informatie, zodat we vol vertrouwen, datagestuurde beslissingen kunnen blijven nemen op het circuit en in de fabriek in Milton Keynes.”

Horner vervolgt: “De investering en samenwerking van 1Password in het Red Bull Racing Pepe Jeans Academy Programme is een verder bewijs van de geest en diepte van onze samenwerking. We kijken ernaar uit om de grenzen te verleggen en te innoveren met 1Password, waaronder de eerste stuurwielbranding van het team die te zien zal zijn wanneer Max en Liam voor het eerst de baan op gaan.”

1Password

David Faugno, Co-Chief Executive Officer van 1Password, zei: “Samenwerken met een wereldkampioen als Oracle Red Bull Racing is een ongelooflijke kans. Als een dominante kracht in de Formule 1, is hun succes afhankelijk van technische uitmuntendheid, innovatie en naadloze, veilige toegang tot kritieke informatie overal. Bij 1Password geloven we dat beveiliging de productiviteit moet verhogen en moeiteloos moet integreren in de manier waarop mensen werken. Daarom beschermen we elke sign-in, elk toegangspunt en elk stukje kritieke informatie, zodat het team zich kan blijven concentreren op wat ze het beste kunnen: winnen.”

