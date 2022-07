Amazon neemt zorgverlener One Medical over. Hiermee wil het techbedrijf zijn activiteiten voor medische zorg verder uitbreiden en efficiënter maken.

De online retailer en techgigant betaalt in totaal ruim 3,8 miljard euro (3,9 miljard dollar) voor de zorgverlener. De deal omvat het hele medische bedrijf, alle data en de schulden van One Medical.

One Medical biedt fysieke en virtuele doktersdiensten aan klanten. Patiënten blijven met hun arts in contact via een speciale app, waarmee ze afspraken kunnen maken en hun gezondheidsbestanden kunnen opslaan. Het bedrijf heeft meer dan honderd klinieken in twaalf staten in de Verenigde Staten.

Combinatie persoonlijke zorg en technologie

De combinatie van persoonlijke zorg en technologie, die One Medical als kenstrategie heeft, sprak Amazon erg aan. Volgens de online retailer en techgigant is het hierdoor mogelijk de gezondheidszorg te verbeteren en efficiënter te maken.

Amazon is al langer actief in de gezondheidszorg. In 2018 nam het online apotheek PillPack over en in 2020 introduceerde het Amazon Pharmacy voor het afleveren van voorgeschreven medicijnen. In 2019 werd Health Navigator door Amazon overgenomen, een softwarespecialist op het gebied van gezondheidszorg. Dit bedrijf moet Amazon Care, een gezondheidsdienst voor werknemers, ondersteunen.

