Amazon verhoogt kapitaaluitgaven naar 100 miljard dollar en investeert in AI 

In 2024 bedroegen deze uitgaven nog 83 miljard dollar. Amazon probeert snel te investeren in AI, aangezien de concurrentie van bedrijven zoals OpenAI en Google toeneemt.

De verwachte kapitaaluitgaven voor 2025 overstijgen de uitgaven van het voorgaande jaar aanzienlijk, meldt CNBC. Amazon-CEO Andy Jassy gaf eerder aan dat deze stijging vooral wordt aangedreven door de groei van generatieve AI. In het vierde kwartaal van 2024 bedroegen de kapitaaluitgaven 26,3 miljard dollar, een bedrag dat naar verwachting een goede indicatie is voor het niveau in 2025. Het grootste deel van deze investeringen is gericht op AI binnen AWS.

Amazon investeert fors in datacenters, netwerkapparatuur en hardware om te voldoen aan de groeiende vraag naar generatieve AI, die sinds de lancering van ChatGPT eind 2022 sterk in populariteit is gestegen. Het bedrijf heeft inmiddels verschillende AI-producten gelanceerd, waaronder de Nova-modellen, Trainium-chips, een shopping-chatbot en het AI-marktplaatsplatform Bedrock.

Techgiganten investeren fors

Ook andere techgiganten investeren grootschalig in AI. Alphabet, het moederbedrijf van Google, verwacht in 2024 ongeveer 75 miljard dollar aan kapitaaluitgaven te doen. Microsoft heeft aangekondigd in het fiscale jaar 2025 zo’n 80 miljard dollar te spenderen aan de uitbreiding van datacenters voor AI-gerelateerde workloads. Meta plant investeringen tot 65 miljard dollar voor de bouw van extra datacenters en computernetwerken.

De update van Amazon over de investeringsplannen volgde op de bekendmaking van de kwartaalcijfers, die gemengde resultaten lieten zien. Het bedrijf voorspelde lagere dan verwachte verkoopcijfers voor de lopende periode, wat de positieve resultaten van het vierde kwartaal overschaduwde. Dit leidde tot een koersdaling van meer dan vier procent in de nabeurshandel.

Teleurstellende vooruitzichten

Amazon rapporteerde weliswaar beter dan verwachte kwartaalcijfers, maar gaf teleurstellende vooruitzichten. De omzet steeg 10% naar $187,79 miljard, boven de verwachtingen. De nettowinst verdubbelde bijna naar $20 miljard ($1,86 per aandeel). Amazon Web Services groeide 19%, maar blijft achter op Microsoft en Google. De advertentie-inkomsten waren iets lager dan verwacht. De vooruitzichten voor het eerste kwartaal liggen tussen $151 en $155,5 miljard, lager dan de verwachte $158,5 miljard, mede door negatieve valuta-effecten. CEO Andy Jassy’s kostenbesparingen hielpen de winstmarges te verhogen. Amazon investeert fors in AI en datacenters om de concurrentie met Microsoft, Google en OpenAI bij te benen.

Unieke zakelijke kans

Ondanks de zorgen over de stijging van de kapitaaluitgaven ziet Amazon dit als een unieke zakelijke kans. Het bedrijf verwacht dat klanten, aandeelhouders en de onderneming zelf op de lange termijn zullen profiteren van deze investeringen in AI. Naast AI wordt ook geïnvesteerd in de retailsector, met als doel de bezorgsnelheid te verbeteren en de operationele kosten te verlagen.

Tegelijkertijd groeit de scepsis over de hoge AI-uitgaven van technologiebedrijven. De recente doorbraak van de Chinese AI-startup DeepSeek heeft aangetoond dat grootschalige investeringen niet altijd nodig zijn om concurrerende modellen te ontwikkelen. DeepSeek beweert dat het slechts twee maanden en minder dan zes miljoen dollar heeft gekost om het R1-model te bouwen, dat vergelijkbaar zou zijn met OpenAI’s o1-model.

De onverwachte impact hiervan zorgde voor onrust op de markt, waarbij chipmakers zoals Nvidia en Broadcom gezamenlijk 800 miljard dollar aan marktwaarde verloren.