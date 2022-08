SAP wil de prijzen van clouddiensten jaarlijks met 3,3 procent verhogen. Gebruikersvereniging DSAG is bezorgd.

Volgens Duits dagblad Handelsblatt heeft SAP de prijzen voor clouddiensten een paar weken terug gewijzigd. Naar verwachting stijgen de kosten van clouddiensten jaarlijks met 3,3 procent. Dat loopt snel op. Klanten met een vijfjarig contract kijken naar een stijging van 18 procent. Een licentie van 50.000 euro per jaar kost na vijf jaar 59.000 euro per jaar.

Volgens SAP is de stijging noodzakelijk. De softwaregigant stelt dat de bedrijfskosten door inflatie stijgen. Daar draaien klanten gedeeltelijk voor op. “SAP heeft in de afgelopen twee jaar geen algemene prijsverhogingen doorgevoerd, in tegenstelling tot de concurrentie”, zei SAP CEO Christian Klein tegen Handelsblatt.

De CEO benadrukt dat SAP meerdere maatregelen treft om inflatie op te vangen. “We kunnen de inflatiedruk niet één-op-één doorgeven aan klanten”, voegt hij toe. Daarnaast stelt Klein dat prijsstijgingen gebruikelijk zijn op de cloudmarkt. “Het is heel normaal om bij elke release meer functionaliteit aan te bieden en de prijzen met verloop van tijd aan te passen. Onze concurrenten doen precies hetzelfde.”

Het bedrag van de stijging, de ingangsdatum en de getroffen producten zijn onbekend. “Op dit moment zijn we aan het nadenken hoe we dit precies gaan implementeren”, deelt Klein.

Bezorgd

De kosten van SAP-licenties verschillen per product, klant en omgeving. Prijswijzigingen komen regelmatig voor. Rond de jaarwisseling was S4/HANA Cloud ‘Private Edition’ aan de beurt. De prijzen voor klanten met weinig gebruikers stegen fors.

De aankomende prijsstijging geldt voor elke klantengroep. DSAG, een gebruikersvereniging voor Duitse klanten van SAP, is bezorgd. “Kostenstabiliteit is de afgelopen jaren een van de grootste bedenkingen geweest over de cloud”, vertelde DSAG-bestuurslid Thomas Henzler tegen Handelsblatt. DSAG vroeg 3.800 SAP-klanten naar hun ervaring met de prijswijzigingen van SAP. 45 procent beschreef de wijzigingen als niet of nauwelijks transparant.

Alternatief

SAP zit momenteel met DSAG aan tafel om de prijsstijging vorm te geven. De gebruikersvereniging roept SAP op om het plan te herzien. DSAG wil dat SAP de stijgingen baseert op de loonkostenindex. De loonkostenindex geeft de stijging van de loonkosten in een opgegeven periode aan. DSAG stelt voor dat SAP zijn productprijzen pas mag wijzigen wanneer de loonkostenindex onder een bepaalde waarde daalt. Als gevolg is elke prijsstijging evenredig aan inflatie.

SAP hoeft het advies niet op te volgen. De softwaregigant kan alsnog voor een jaarlijkse stijging van 3,3 procent kiezen. Het plan wordt op dit moment overlegd.

