Deze week in Techzine Talks; alles over cloud ERP. Welke spelers zijn er, waar ligt hun focus en welke kant gaat de ontwikkeling van cloud ERP op? ERP is bij veel bedrijven hun belangrijkste system of records, zonder ERP komt de complete bedrijfsvoering stil te liggen. Het hebben van een goed ERP-systeem is dan ook cruciaal, dit terwijl de meest ERP-systemen bij bedrijven extreem verouderd zijn. Wij bespreken in deze aflevering onze ervaringen met de verschillende ERP-spelers.

Luister elke week door je te abonneren via: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts of andere dienst.

Vind je deze aflevering de moeite waard? Deel deze Techzine Talks dan met je collega’s!

In deze podcast komen onze meer Oracle, SAP, NetSuite en IFS aanbod. Hoe positioneren zij zich in deze opkomende groeimarkt, maar ook de verschillen tussen traditionele ERP en cloud ERP.

Eerdere afleveringen Techzine Talks:

Meer afleveringen

Techzine Talks informatie

Na een succesvolle start in 2021 gaat Techzine Talks in 2022 door met een nieuw seizoen. Je kan elke week een nieuwe podcast van ons verwachten. Elke maandagmiddag een nieuwe aflevering. We hopen op jullie steun als luisteraar! Stuur onderwerpen in en deel de afleveringen die je boeiend vindt met je collega’s. Ook is feedback altijd welkom, we horen het graag!