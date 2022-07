Volgens een onderzoek van Gartner loopt SAP achter op de migratie van ECC naar S/4HANA. “Dit is de laatste kans”, zei analist Ilona Hansen.

SAP ECC is een populair on-premises ERP-systeem. Gartner schat dat 70 procent van de klanten van SAP met de oplossing werkt. Een probleem, want ECC wordt vanaf 2027 niet meer officieel ondersteund.

SAP wil zoveel mogelijk klanten naar S/4HANA migreren, een moderner platform. Volgens Gartner loopt de migratie achter. “Er is weinig bewijs van de versnelling die SAP nodigt heeft om support voor ECC in 2027 te kunnen beëindigen”, delen de onderzoekers in een nieuw rapport.

Gartner vermoedt dat SAP op de hoogte is van de vertraging. De onderzoekers verwachten dat de deadline naar 2030 wordt verlengd. Volgens Gartner kunnen klanten die in 2027 nog steeds met ECC werken tot 2030 op support rekenen voor een premie van twee procent per jaar.

Het probleem van RISE with SAP

SAP vertelt een ander verhaal. In het meest recente kwartaalverslag deelde CEO Christian Klein dat S/4HANA razendsnel groeit. Gartner hoort daarentegen van klanten dat de beschikbare licenties onduidelijk zijn, wat de vertraging verklaart.

“Er zijn veel opties, maar accountmanagers focussen op de positionering van RISE with SAP. Daardoor worden andere S/4HANA-licenties verdoezelt, waaronder de on-premises versie”, aldus de onderzoekers.

RISE with SAP is een van de initiatieven waarmee SAP klanten van ECC naar S/4HANA hoopt te migreren. Klanten betalen een vast bedrag voor de software, hosting en consultancy die nodig zijn om de stap te maken.

RISE with SAP leidt uiteindelijk naar de cloud. Wil je van ECC naar S/4HANA migreren zonder on-premises te verlaten, dan is RISE with SAP niet altijd optimaal. Een S/4HANA On-premises Edition-licentie kan geschikter zijn, maar daar worden klanten volgens Gartner niet genoeg over geïnformeerd. Het kan en moet beter, aldus de onderzoekers.

“Alle goede dingen hebben tijd nodig”, zei Ilona Hansen, SAP-analist bij Gartner. “S/4HANA bestaat al zeven jaar en heeft het niet echt goed gedaan. SAP kan er wat langer over doen, maar ze moeten het goed doen. Dit is de laatste kans.”

