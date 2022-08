OneDrive bestaat vijftien jaar. Microsoft viert het jubileum met een nieuwe homepage en enkele functies. Volgens de techgigant zijn de updates in de komende maanden beschikbaar.

De app krijgt een nieuwe homepage. Het uiterlijk is vergelijkbaar met het interface van Office.com. De homepage vervangt tabblad ‘My files’, de huidige landingspagina voor de meeste OneDrive-gebruikers.

De nieuwe homepage blijft een lijst met bestanden tonen, standaard gerangschikt op volgorde van de meest recente activiteit. De filters bovenaan de pagina maken het mogelijk om te sorteren op documenttype, aanmaakdatum, enzovoorts.

Updates

De update is een piepklein onderdeel van de veranderingen die OneDrive sinds de lancering in 2007 is ondergaan. De software biedt een centrale opslaglocatie en blijft een van belangrijkste onderdelen van Microsoft 365, ondanks het feit dat Teams en andere Microsoft-producten meer financiering en aandacht krijgen.

Naast een herontwerp ontvangt OneDrive nieuwe functies. De eerste is een ‘Activity’-kolom aan de rechterkant van bestanden. De kolom toont een notificatie wanneer iemand een opmerking achterlaat of een ‘@’-symbool gebruikt. De tweede functie is een nieuwe kolom voor snelle bestandstoegang aan de linkerkant van de startpagina. De kolom toont veelbezochte bestanden en een optie voor het vastpinnen van bestanden.

Photo story in OneDrive app

Microsoft positioneert de nieuwe homepage als centrale locatie voor het organiseren van de volledige OneDrive-omgeving. Dit is een trend onder softwareleveranciers. Office.com en Google Drive hebben een vergelijkbaar ontwerp.

De mobiele OneDrive app ontvangt een nieuwe ‘photo story’-functie. Het lijkt erop dat Microsoft de ‘story’-functie van Instagram probeert te imiteren. De techgigant experimenteerde eerder met een vergelijkbare functie op LinkedIn.

Tip: Microsoft verhuist je lokale mappen automatisch naar OneDrive