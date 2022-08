Google brengt zijn Workspace Individual-abonnementsplan uit in Europa. De softwaresuite wil eenmanszaken helpen om grootzakelijke tech-mogelijkheden te gebruiken. De release komt meer dan een jaar na de introductie van de dienst in andere markten.

Workspace is Google’s suite productiviteitssoftware, bestaande uit Gmail, Meet, Drive, Docs, Tasks, Forms en andere belangrijke applicaties. Hoewel veel van deze apps afzonderlijk gratis beschikbaar zijn, maakt Google de producten te gelde door bedrijven te laten betalen voor toegang tot extra functies en integraties.

John Shriver-Blake, Group Product Manager voor Google Workspace, deed de aankondiging in een blogpost. “We lanceerden Google Workspace Individual meer dan een jaar geleden om eenmanszaken te helpen nieuwe klanten te bereiken en hun grote ideeën tot leven te brengen”, schrijft hij. “Sindsdien hebben klanten in de VS, Canada, Mexico, Brazilië, Japan en Australië het allemaal gebruikt om hun bedrijf te laten groeien, te runnen en te beschermen.”

Hij voegt er vervolgens aan toe: “Nu lanceren we Google Workspace Individual in Europa. Dit betekent dat klanten in Frankrijk, Italië, Spanje, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland kunnen profiteren van nieuwe en toekomstige mogelijkheden die zijn ontworpen om eenmanszaken te helpen zich te concentreren op wat ze leuk vinden en minder tijd te besteden aan taken zoals het plannen van afspraken en het verzenden van e-mails.”

Gericht op eenmanszaak

Met Workspace Individual betalen bedrijven een maandelijks bedrag, zodat ze toegang krijgen tot premium tools voor videobellen, zoals opnemen, ruisonderdrukking en langere groepsgesprekken. Ze kunnen ook livestreamen van Google Meet naar YouTube en gebruikmaken van “multi-send” voor e-mailnieuwsbrieven en andere marketingcampagnes. Google kondigde onlangs ook een handvol nieuwe functies aan, waaronder e-handtekeningen die rechtstreeks in Google Docs zijn ingebouwd.

“Met deze uitbreiding van Google Workspace Individual kunnen zelfstandige ondernemers in Europa hun bedrijf runnen, laten groeien en beschermen met apps waarmee ze al vertrouwd zijn,” vervolgt Shriver-Blake.

“Dit betekent meer tijd om klanten te helpen en minder tijd voor het plannen, e-mailen en bijwerken van agenda’s. In de komende maanden zullen we Workspace Individual naar een groeiende lijst van landen blijven brengen.”

Lees ook: Google beveiligt Workspace extra tegen het kapen van accounts